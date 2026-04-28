Ce s-a întâmplat, de fapt, cu tânăra celebră pentru rochia de mireasă cumpărată de pe Shein cu 47 dolari

Kiara Brokenbrough, mireasa din Los Angeles care a devenit virală în momentul în care și-a cumpărat o rochie de mireasă de pe Shein cu doar 47 de dolari și a cheltuit doar 500 de dolari pe întreaga sa nuntă, a murit la 32 de ani în timpul nașterii primului ei copil.

Influencerița care și-a organizat nunta cu doar 500 de dolari a murit

Creatoarea de conținut ar fi trebuit să nască în luna iunie, însă nu este clar dacă problemele de sănătate ale Kiarei au declanșat o naștere prematură sau dacă complicațiile legate de nașterea prematură au contribuit la decesul ei. Soacra Kiarei a lansat o campanie de strângere de fonduri pentru a-i ajuta pe Jonah, fiul ei nou-născut, și pe soțul ei, Joel.

„Această tragedie l-a afectat profund pe Joel. El va avea nevoie de sprijin (fizic, mental, spiritual și financiar) din partea familiei și a prietenilor săi, precum și de bunătatea unor străini.”S-au strâns 120.000 de dolari din suma țintă de 150.000 de dolari. Pe măsură ce Joel începe acest nou capitol inimaginabil ca părinte singur al unui copil născut prematur aflat la secția de terapie intensivă neonatală și trebuie să facă față durerii pierderii soției sale iubite, el are nevoie de tot sprijinul pe care îl poate primi în timp ce încearcă să-și croiască drumul în viață fără ea.”, se arată în mesajul campaniei.

Biroul Medicului Legist Șef din Virginia de Vest a refuzat să furnizeze detalii despre autopsie, invocând legile statului care restricționează divulgarea acestor informații doar către forțele de ordine și rudele apropiate. Joel, soțul Kiarei, a confirmat, de asemenea, moartea partenerei sale într-o postare pe Instagram: „Frumoasa mea soție, o femeie cu frică de Dumnezeu și credincioasă, s-a dus acasă, în prezența Domnului.”

Kiara și Joel au atras atenția și au inspirat milioane de cupluri cu nunta lor de acum patru ani. Kiara a ales ca evenimentul să se desfășoare în zona autostrăzii Angeles Crest pentru peisajul pitoresc și a limitat numărul invitaților la aproximativ 30-40 de persoane. La momentul respectiv, cei doi soți se aflau în proces de mutare din Virginia de Vest în statul lor natal, California.