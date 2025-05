Ce o sperie teribil pe Monica Tatoiu? ”Mi-a spus că sunt expirată!” Cum pune la cale nunta fiului său

Monica Tatoiu a captat de fiecare dată atenția tuturor prin carisma, efervescența și franchețea de care a dat dovadă de fiecare dată când și-a expus părerile. Nu îi este teamă să spună ce gândește, fapt pentru care uneori a fost privită și cu ochi critici. De această dată, doamna de fier a României a vorbit într-un interviu exclusiv CANCAN.RO despre viitoarea nuntă a fiului ei. Victoraș este master-drive și a împlinit 30 de ani, iar relația dintre el și mama sa este apropiată. Fosta patroană Oriflame abia așteaptă să își vadă băiatul la altar, știe exact ce tip de nuntă își dorește pentru el, dar în privința unui viitor nepot, Monica Tatoiu nu îl presează deloc pe băiatul ei. Femeia de afaceri susține că nu se prea pricepe cu copiii așa că nici nu se gândește la momentul în care va deveni bunică. Pe fiul ei, Victoraș, l-a crescut soacra ei până la vârsta de 5 ani, astfel că, susține ea, nu are experiență.

Monica Tatoiu nu vrea să devină bunică: „Nu sunt făcută pentru așa ceva! Am cinci pisici”

CANCAN.RO: Mă întâlnesc cu doamna Tatoiu la un eveniment, vreau să vă spun că sunteți splendidă. Ce faceți?

Monica Tatoiu: Pe mine nu prea mă prindeți la astfel de evenimente, aici vin fete tinere, pline de viață, socializează. Eu o să rezolv o problemă de matematică, ce să fac. Eu mă înțeleg bine cu Cătălina și m-a invitat aici.

CANCAN.RO: O să fiți premiată în seara asta?

Monica Tatoiu: Singurul premiu pe care îl doresc în viață este să mă duc la nunta fiului meu care să nu fie românească, să fie pe stil american. Vreau o nuntă din aceea cu 30-40 de invitați, să îl dau și să scap de o grijă. Soțul meu îmi spune: Mai așteaptă, dragă, mai așteaptă. Bărbații nu vor să se căsătorească. Lasă băiatul să mai copilărească. Așa a fost și el, și tatăl lui.

CANCAN.RO: Dumneavoastră nu vreți să mai copilărească?

Monica Tatoiu: Eu vreau să copilăresc, dar cât am copil, nu pot să copilăresc.

CANCAN.RO: Dar un nepoțel sau o nepoțică vreți?

Monica Tatoiu: Nu. Până nu știe să numere și să învețe teoria mulțimilor, nu. Mie nu-mi plac copiii mici. Pe Victoraș l-a crescut soacra mea până la 4-5 ani, apoi l-am luat. L-am învățat să schieze, l-am luat cu mine peste tot, a trăit printre adulți. Mi se mai spune că am fost o mamă denaturată și acum. El nu s-a jucat ca alți copii, dar mie nu-mi plac copiii mici, n-am răbdare. Felicitări, doamnelor care îi aveți, eu nu sunt făcută pentru așa ceva!

CANCAN.RO: Eu sunt convinsă că ați fi o bunică simpatică, ar avea multe de învățat de la dumneavoastră

Monica Tatoiu: Am cinci pisici, îmi ajung. Am un pisic care i-a ascuns portofelul sub pat soțului meu, a trebuit să ne uităm pe toate camerele din casă să vedem unde sunt. Nu-mi mai trebuie.

CANCAN.RO: Când s-a întâmplat asta?

Monica Tatoiu: În ziua alegerilor, când erau tulburări, m-am urcat în trenul greșit care pleca la Paris, nu spre aeroport, m-am urcat într-un avion care s-a defectat și am ajuns cu trei ore întârziere noaptea în București, după care soțul mi-a spus că el nu-și găsește portofelul. Dacă asta nu a fost furtună geomagnetică.

CANCAN.RO: V-ați și relaxat în vacanță sau a fost doar așa cu peripeții?

Monica Tatoiu: Nu, peripeții au fost când am plecat, când a inundat baia soțul, apoi la plecare cu ce v-am povestit. Acolo ne-am simțit foarte bine, au un vin bun, niște căpșune foarte bune, doar că nu m-am uitat în buletin și am tot intrat și ieșit din jacuzzi să îmi iau șampania și țigara și am răcit. Erau 18 grade, și am răcit. Cel mai frumos loc din Franța este Luberon.

„Fiul meu mi-a zis că sunt expirată”

CANCAN.RO: Știu că sunteți o împătimită a călătoriilor. Cei mai mulți bani ajungeți să îi dați pe vacanțe?

Monica Tatoiu: Da, eu îmi cumpăr bluze de 5 euro, de 3 euro, de 7 euro. M-am întors acum din Franța. Dar eu știu să caut lucrurile. Îmi place să beau, să mănânc și să călătoresc. Nu beau șampanie cu roaba, dar merg la podgorii, la degustări. Ce să faci cu bijuteriile?

CANCAN.RO: Le lăsați moștenire nepoatei când va fi vremea…

Monica Tatoiu: Eu am problema asta că nu știu cui să îi las colecția mea de rochii și bijuterii. Nu știu dacă îi va plăcea viitoarei nepoate, fiul meu mi-a zis să vând mobila că ei vor modernă. Lași copiilor educația, restul faci singur.

CANCAN.RO: Apropo de asta. Ce sfat de viață i-ați da viitoarei nepoate sau nepot când va fi cazul pe care să-l urmeze?

Monica Tatoiu: Învață, învață și învață! Citește, citește, citește! O să vedeți că așa cum au revenit la modă discurile de vinil, așa vor reveni și cărțile. Creierul nostru este folosit 20% dacă citești cărți și scrii de mână. Creierul generațiilor mai tinere nu cred că este folosit nici 5%.

CANCAN.RO: Ați fost o mamă severă?

Monica Tatoiu: Fiul meu zice că am fost, eu spun că am fost prea puțin severă. Depinde de unde te uiți.

CANCAN.RO: La matematică erați cu ochii pe el?

Monica Tatoiu: Mi-a spus că sunt expirată. A fost singurul de la el din școală care a picat Bacalaureatul din cauza matematicii că nu a făcut cu mine. După șase luni de pregătire cu mine a luat 10 cu felicitări. A zis: Mama, îmi cer scuze! Am câștigat o bilă albă de fiul meu, iar el acum nu ia decizii fără să mă întrebe. Nu mai sunt expirată!

