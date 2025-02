Ce face pensionara Monica Tatoiu în fiecare lună noiembrie. Puțini bătrâni își permit luxul ei

Se poate spune că Monita Tatoiu (68 de ani) își trăiește bătrânețea ca un veritabil senior. În fiecare an, în luna noiembrie, fosta femeie de afaceri are un ritual de la care nu se abate nici în ruptul capului. Cum arată, de fapt, viața unui pensionar cu venituri mari? Puțini bătrâni își permit luxul ei.

În trecut, Monica Tatoiu a lucrat mai mulți ani ca profesoară de matematică, însă a devenit cunoscută în România datorită succesului său în afaceri. Fiind la pensie, fosta femeie de afaceri se mândrește cu un trai la care mulți pensionari nici nu îndrăznesc să viseze.

Cu o pensie de 22.000 de lei, Monica Tatoiu recunoaște că viața de lux și întreaga avere pe care o are au costat-o extrem de mult timp petrecut fără familia ei. În cadrul unui interviu, Monica Tatoiu a dezvăluit că, deși are o pensie extrem de mare, timpul nu îl mai poate întoarce înapoi și că regretă faptul că a fost absentă în viața fiului ei.

Să știi că totul are un cost. Copilul meu a crescut cu cei doi șoferi ai mei și cu femeia de serviciu. Îmi reproșează asta și multe dintre defectele lui sunt pentru că eu nu am avut timp de el. Știi cum e să faci naveta la New Delhi săptămânal? Dar, pe lângă banii mei, care sunt toți în România, dorm liniștită noaptea, nu am făcut șmecherii, am și o pensie de 22.000 de lei. Eu sunt foarte deșteaptă și modestă și am putut să devin bogată fără să fur”, a spus Monica Tatoiu pentru Libertatea.