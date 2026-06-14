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Alexandra Duli de la Survivor 2022 este mămică de băiat! Cum arată acum fosta Războinică de la All Stars

De: Irina Maria Daniela 14/06/2026 | 08:30
Alexandra Duli de la Survivor 2022 este mămică de băiat! Cum arată acum fosta Războinică de la All Stars
Alexandra Duli de la Survivor 2022 este mămică de băiat! Sursa foto: capturi PRO TV
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Alexandra Duli a fost una dintre concurentele emisiunii Survivor România din anul 2022, emisiune difuzată la PRO TV. Tânăra, care la vremea respectivă avea 24 de ani, a făcut parte din tribul Războinicilor și s-a făcut rapid remarcată în mediul online unde, în prezent, are peste 50.000 de urmăritori. 

Alexandra Duli de la Survivor 2022

Tânăra din municipiul Lupeni, județul Hunedoara, locuiește în Londra unde a și terminat facultatea. Alexandra Laura Mucea, pe numele real, a fost studentă la Universitatea din Kent, pe care a absolvit-o în iulie 2019.

Înainte de aparițiile sale la Survivor 2022 și Survivor All Stars 2024, ediții difuzate de PRO TV la vremea respectivă, Alexandra Duli a participat și la emisiunea „Burlacul”, unde a încercat să îl cucerească pe Andi Constantin.

Alexandra Duli este mămică de băiat

Fosta concurentă Survivor, care în prezent are 29 de ani, este mămică! Alexandra Duli a născut un băiețel sănătos pe care îl iubește la nebunie și care va împlini 1 an pe 30 iunie. Micuțul a fost creștinat la începutul lui 2026, în Londra.

Botezul a avut loc pe 24 ianuarie și câteva imagini din cadrul lui au fost publicate de fosta concurentă pe Instagram. Cu această ocazie, Alexandra Duli a dezvăluit și numele complet al fiului său: Alexandros Duli Ionuț.

„Sunt extrem de recunoscătoare că sunt mama ta și că te văd crescând. Sunt încântată să văd ce îți va oferi viața. Ești atât de binecuvântat cu nași buni, grijulii și plini de viață, care te vor călăuzi în această viață. Doamne, îți sunt extrem de recunoscătoare pentru toate binecuvântările tale. Mi-ai schimbat viața la 180 de grade în bine”, este postarea Alexandrei Duli.

Alexandra Duli s-a logodit în Dubai

Începutul anului 2025 a venit cu un pas uriaș pentru fosta concurentă de la Survivor All Stars. Alexandra Duli a fost cerută de soție în luna în care a împlinit 28 de ani. Partenerul ei de viață este Cristian Ciobanu și lucrează în domeniul logisticii aeroportuare în Anglia.

Evenimentul a avut loc în Dubai, într-un decor romantic, cu lumânări, petale de trandafiri și un tort special pe care era scrisă întrebarea: „Alexandra, vrei să te căsătorești cu mine?”.

„P.S. Sunt logodnică!!! Pe scurt, am spus da jumătății mele!!! Iubirea vieții meleeeee. Sunt atât de încântată să trec prin viață cu tine alături”, a scris Alexandra.

Alexandra Duli este numele de scenă

După cum a mărturisit chiar ea în cadrul emisiunii Survivor 2022, poartă public numele Duli în onoarea mamei sale. Este un omagiu pentru cea care i-a dat viață și care a crescut-o singură, după divorțul de tatăl Alexandrei. La momentul respectiv, fosta Războinică avea 9 ani și s-a mutat în Marea Britanie cu mama sa.

„Merită totul de pe planeta asta. Sunt foarte mândră de ea. Energia pe care o am, pozitivitatea… e datorită ei. (…) Legal sunt Alexandra Laura Mucea, dar mie îmi place mai mult să fiu cunoscută drept Duli. E numele mamei. Visul meu a fost să fiu cunoscută așa. Ai mei au divorțat când aveam 9 ani și tatăl meu nu a fost atât de mult în viața mea. Mama mea merită foarte mult, ea a făcut totul singură”, spunea ea la Survivor.

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