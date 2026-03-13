Motivul real pentru care Andreea Popescu și Rareș Cojoc au divorțat. A făcut totul public, după ce s-a zvonit că a fost înșelată

Andreea Popescu a anunțat oficial încheierea căsniciei cu Rareș Cojoc. Cei doi au decis să pună capăt relației după mai mulți ani petrecuți împreună, încheind astfel o perioadă importantă din viața lor personală. Iată care ar fi fost principalul motiv!

În ultimele luni, semnele unei tensiuni în cuplu au devenit vizibile, Andreea Popescu lipsind din fotografii și clipuri alături de soțul ei. Fanii au remarcat, de asemenea, absența postărilor legate de momentele speciale, cum ar fi cadouri sau aniversări, ceea ce a alimentat speculațiile privind situația relației lor.

Principalul motiv al divorțului dintre Andreea Popescu și Rareș Cojoc

Andreea Popescu, cunoscută publicului ca fostă dansatoare a Deliei, a folosit rețelele sociale pentru a confirma oficial divorțul. În declarația ei, vedeta a subliniat respectul pentru căsnicie și pentru familia pe care au format-o împreună.

Andreea a transmis că motivul divorțului ar fi că nu s-au iubit destul de mult în relație, iar acest lucru ar fi dus la separare. Deși relația lor ca soț și soție s-a încheiat, cei doi rămân dedicați copiilor lor și continuă să colaboreze în interesul familiei.

„Am divorțat. Din păcate, nu ne-am mai iubit suficient de mult încât să rămânem împreună până la sfârșit. Și consider, în continuare, căsătoria este mai mult decât un act; este o taină, este o cruce pe care doi oameni aleg să o poarte împreună cu foarte multă răbdare, cu foarte mult sacrificiu și, mai presus de toate, cu foarte, foarte multă iubire. Iar noi am ajuns în punctul în care am hotărât să coborâm de pe această cruce. Din păcate. Dar această decizie nu anulează respectul profund pe care îl avem pentru instituția familiei și, mai ales, pentru taina căsătoriei. Cu toate acestea, suntem aici.”, a transmis Andreea pe social media.

A fost sau nu înșelată fosta dansatoare a Deliei?

După ce a confirmat oficial divorțul de tatăl copiilor săi, Andreea Popescu a intervenit public pentru a clarifica zvonurile apărute în mediul online privind o presupusă infidelitate a fostului ei soț, Rareș Cojoc. Speculațiile au apărut după participarea celor doi la un podcast, unde anumite declarații au fost interpretate de public drept indicii ale unei posibile trădări în cuplu.

Vedeta a precizat însă că aceste interpretări au fost rezultatul unei exprimări neclare într-un moment de vulnerabilitate și a subliniat că, pe parcursul celor aproximativ 15 ani petrecuți împreună, fostul ei partener a rămas un soț loial și corect.

„Vreau să dezmint toate acuzațiile care i s-au adus lui Rareș după un podcast la care noi am participat și care a fost interpretat din vina mea, pentru că eram într-un moment de vulnerabilitate și nu am știut să îmi aleg cu grijă cuvintele, ca o infidelitate.

Pot să vă spun cu mâna pe inimă că în toți cei 15 ani de relație și căsnicie, Rareș a fost un soț corect și loial până la sfârșit.”, a subliniat Andreea.

Motivul pentru care părinții lui Rareș Cojoc nu au fost de acord cu relația cu Andreea Popescu: ”Noi la început ne-am ascuns”