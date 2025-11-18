Câte cafele ar trebui să bei pe zi pentru a păstra sănătatea creierului, potrivit medicului Vlad Ciurea

Vlad Ciurea știe cum să aibă grijă de sănătatea creierului și a oferit câteva informații prețioase în acest sens. Totul începe de la cum ne începem dimineața, inclusiv modul în care bem cafeaua.

Medicul Vlad Ciurea subliniază importanța modului în care începem ziua și a momentului în care bem prima cafea. El mărturisește că se trezește foarte devreme, la ora 5:00, aerisește camera și își începe ziua într-un ritm liniștit. Își ia micul dejun în calm, pune puțină muzică și abia după ce mănâncă bea o cafea, evitând să o consume pe stomacul gol, deoarece consideră că ar putea acționa ca „o lovitură” pentru organism.

„M-am trezit la ora 5:00, vă rog să mă credeți. Nici nu știți ce fericit am fost. Am deschis geamul, mi-am făcut niște treburi. Am reușit să mănânc și eu micul dejun în liniște. Am dat drumul la muzică, și da, recunosc, am băut cafea, dar nu la început, ci după masă, să nu fie exact pe stomacul gol, ca o lovitură”, a explicat medicul.

Câte cafele trebuie să bei în timpul zilei

Pe parcursul zilei, medicul evită cafelele foarte tari pentru că îl agită. Într-o pauză scurtă, de exemplu, preferă o salată și un cappuccino, o băutură mai blândă pentru organism. El menționează că nu obișnuiește să doarmă la prânz, astfel că optează pentru activități relaxante.

Spre seară, recomandă menținerea unei activități sociale pentru a evita trecerea bruscă de la masă la somn. Sugerează ca masa de seară să fie servită înainte de ora 20:00 și să fie cât mai ușoară, deoarece alimentele din prezent sunt foarte calorice și favorizează îngrășarea.

„Ne apropiem de perioada de seară, când este bine să avem o activitate socială, să putem discuta. Să nu mâncăm și să cădem imediat. Mai mult, recomand întotdeauna, dacă această masă de seară să fie până în ora 20:00 și să nu fie foarte copioasă. Pentru că mâncarea actuală este foarte calorică, foarte bună, foarte apetisantă. Toți ne îngrășăm, deci trebuie să ne ferim de aceste calorii. După care mă uit puțin la știri și fac tot posibilul ca înainte de ora 22 să fiu în poziție culcat în pat, nu am niciun fel de telefon, de tablete, laptopuri lângă mine. Nu am televizorul deschis”, recomandă Vlad Ciurea.

