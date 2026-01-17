Care e numele real si vârsta adevărată a lui Ceanu Zheng. De la ce vine porecla „Ceanu” a concurentului Survivor 2026 de la Antena 1

Survivor 2026 a început, iar concurenții sunt în centrul atenției publicului. Printre aceștia se numără și Ceanu Zheng, unul dintre cei mai cunoscuți creatori de conținut din România. Deși are mulți fani, puțini sunt cei care știu cum îl cheamă, de fapt.

Un nou sezon Survivor a luat startul. De această dată, fanii formatului s-au mutat pe Antena 1, acolo unde se difuzează concursul în acest an. Concurenții deja s-au aliniat la start, iar printre ei se numără și Ceanu Zheng. Acesta este unul dintre cei mai cunoscuți creatori de conținut din România, iar fanii din mediul online se bucură să îl vadă acum și pe micile ecrane.

Care e numele real si vârsta adevărată a lui Ceanu Zheng

Deși are origini chineze, povestea lui Ceanu Zheng de la Survivor 2026 începe în România, pentru că s-a născut la Deva. Acesta și-a trăit viața între două culturi, fapt ce a servit ca inspirație pentru activitatea sa din mediul online.

În urmă cu aproape 4 ani, pe vremea când forma un cuplu cu Iuliana Beregoi, Ceanu a mărturisit numele lui real într-un live pe TikTok (vezi în video atașat).

Pe el îl cheamă Zheng Jiaming, scris in chineză 郑建能 și are 26 de ani.

Dar de ce s-a ajuns la „Ceanu”? Aici intervine povestea amuzantă. Pentru că a crescut în România, mama lui s-a decis să îi pună un nume românesc și a ales „Lucian”, care a devenit „Lucianu”, „Luceanu” și într-un final „Ceanu”.

„Mama ținea foarte mult să îmi dea un nume mai european și a ales Lucian. În casă mă striga Lucianu, Lucianu, și am zis că în loc să mai pronunțe și ‘Lu’ de la început, am zis Ceanu. Și așa am ajuns la Ceanu”, declara concurentul Survivor, în urmă cu ceva timp.

