Iuliana Beregoi face destăinuiri despre relația cu Ceanu Zheng, dincolo de filmul în care sunt protagoniști: “M-am săturat! Jur!”

Iuliana Beregoi a bifat-o și pe asta, chiar în a doua zi de Crăciun. Idolul Generației Z joacă în filmul „Două inimi”, prezent în cinematografele din țară începând de astăzi, 26 decembrie. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, tânăra artistă a vorbit despre ecranizarea ce o are drept protagonistă, precum și despre relația cu Ceanu Zheng, atât pe platourile de filmare, cât și în viața reală, când reflectoarele se sting.

În cadrul proiectului cinematografic Iuliana și Ceanu realizează că au foarte multe lucruri în comun nu doar la nivel de relație profesională, intriga filmului fiind construită în jurul relaționării dintre tinerii artiști. Însă dincolo de conlucrarea pentru amorul artei, Iuliana Beregoi și Ceanu Zheng nu oferă prea multe detalii curioșilor, chiar dacă s-a zvonit că cei doi ar avea o relație.

( NU RATA: IULIANA BEREGOI: „FOARTE MULȚI COPII NU SUNT SUSȚINUȚI DE CĂTRE PĂRINȚI…” IDOLUL ADOLESCENȚILOR, LECȚIE DE CIVISM PENTRU GENERAȚIA MATURĂ )

Iuliana Beregoi este protagonista filmului „Două inimi”, alături de Connect-R și Ceanu Zheng: „100% am participat!”

CANCAN.RO: Ultima dată când ne-am văzut eram la Arenele Romane, era gol, nu te aclamau atât de mulți copii. Cum e, fiindcă mi se pare că nu ai timp nici să respiri?

Iuliana Beregoi: E foarte plăcut, e o energie pe care nu pot să o redau prin cuvinte, nu pot să o explic, fiindcă e o energie pe care nu o simte toată lumea și pe care eu mă bucur că o primesc din partea oamenilor care sunt alături de mine.

CANCAN.RO: Cât de mult ai participat tu la filmul „Două Inimi”? Adică ai avut și idei de scenariu, idei de cum trebuie să arate cadrele, idei despre personajul tău?

Iuliana Beregoi: 100% am participat, jur că 100%. Am venit și cu idei, ne-am mai certat, ne-am mai contrazis cu Cătălin pe ce ține de scenariu, pe ce ține de cadre, «hai să mai tragem o dată», lui îi place, mie nu îmi place. Am contribuit la film cu siguranță.

( CITEȘTE ȘI: EVA MĂRUȚĂ A DAT-O DE GOL PE IULIANA BEREGOI. FIICA LUI CĂTĂLIN MĂRUȚĂ A SPUS CINE ESTE IUBITUL CÂNTĂREȚEI )

„Două inimi” îndrăgostite sau prietene? Iuliana Beregoi, despre relația cu Ceanu Zheng: „O să ne mai vedeți împreună!”

CANCAN.RO: Am citit un pic și despre personajul tău, ai zis că se identifică foarte mult cu tine și cu ceea ce faci tu. Dar vreau să vorbim despre interacțiunea cu Ceanu, e aceeași situație ca în film și în viața reală?

Iuliana Beregoi: Nuu, știați deja dacă era aceeași situație! Cine știe ce-o să fie? Glumesc, ideea e că am stat foarte mult împreună cu toții, ați văzut chestia asta fiindcă am avut filmările. Vă dați seama cât am filmat și cât ne-am pregătit pentru acest film și pregătim și alte surprize împreună în continuare. Și de aceea o să ne mai vedeți împreună!

CANCAN.RO: Eu cred că acolo s-a și sudat prietenia asta, despre care eu nu cred că e o prietenie…

Iuliana Beregoi: Cum zici tu, eu nu vreau să mă mai contrazic, m-am săturat să mă mai contrazic pe net, jur!

( ACCESEAZĂ ȘI: „PUȘTOAICA MOMENTULUI”, ADEVĂRUL DESPRE SCHIMBĂRILE DIN LUMEA MUZICALĂ! IULIANA BEREGOI: „A VENIT O ALTĂ MODĂ PE CARE EU NU O SĂ O ACCEPT…” )

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.