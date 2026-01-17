Naba, în scandal mare cu Boureanu! Cum vrea să se răzbune pe Aris Eram, Marina Dina și Yasmin, după ce a ajuns la spital din cauza lor

Un moment tensionat s-a petrecut în ediția Survivor România 2026 de ieri. Naba Salem, concurentă în echipa Faimoșilor, s-a accidentat și a căzut de la aproape doi metri înălțime în mâini și pe față. Această greșeală a colegilor ei de echipă a stârnit controverse, iar bruneta a declarat război.

Impactul puternic a destabilizat-o complet pe Naba, iar echipa medicală a intervenit imediat, luând decizia de a o scoate pe targă din traseu, în timp ce colegii priveau îngroziți evoluția situației.

Naba, supărată pe colegii ei

Incidentul s-a produs pe un obstacol înalt, unde concurenții erau nevoiți să sară și să se prindă rapid pentru a continua parcursul. Naba nu a reușit să-și mențină echilibrul, iar o clipă de neatenție a fost suficientă pentru ca aceasta să cadă în gol.

Căzătura a fost vizibil dureroasă, iar concurenta a rămas întinsă, incapabilă să se ridice, motiv pentru care medicii au intervenit fără întârziere. În acele momente, ea era cărată de colegii ei: Boureanu, Aris Eram, Marina Dina și Yasmin.

Naba îi consideră vinovați pe colegii ei care, din grabă, nu au mai așteptat ca ea să se așeze așa cum ar fi trebuit ca să își poată menține echilibrul. Ea a spus că, cu toate că nu o puteau vedea pentru că era deasupra lor, trebuiau să îi simtă picioarele atunci când s-a așezat, și mai apoi să plece.

„Mă simt deranjată de unele persoane, ci anume persoanele implicate în căderea mea. Și dacă nu vedeți, simțiți 2 picioare, că am 2 picioare. Toți 4 au pornit la drum fără să îmi pună al doilea picior.”, a spus Naba Salem.

