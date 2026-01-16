Cum s-a pregătit Naba Salem pentru Survivor 2026. Așa speră să reziste mult în Dominicană: „Nu știu, ceva e rău”

Naba Salem intră în competiția Survivor 2026 cu o sinceritate dezarmantă și cu o pregătire care, deși nu este perfectă, reflectă determinarea ei de a face față uneia dintre cele mai dure provocări televizate.

Conștientă că experiența din Republica Dominicană îi va testa limitele fizice și psihice, Naba a început să își schimbe stilul de viață cu câteva săptămâni înainte de plecare, încercând să își adapteze corpul la condițiile extreme din junglă.

Cum s-a pregătit Naba Salem pentru Survivor

Unul dintre cele mai dificile aspecte ale pregătirii a fost renunțarea la obiceiuri care făceau parte din rutina ei zilnică. Naba a decis să se lase de fumat și să renunțe complet la cafea, două schimbări majore pentru cineva obișnuit cu un ritm alert.

În același timp, a încercat să își reducă mesele pentru a-și obișnui organismul cu lipsurile inevitabile din competiție. Totuși, această tranziție nu a fost lipsită de provocări, pentru că, după cum recunoaște chiar ea, pofta de dulce i-a crescut neașteptat.

„Nu știu, ceva e în neregulă”, spune Naba, amuzată, dar și ușor îngrijorată de reacțiile corpului ei.

Așa speră să reziste mult în Dominicană

Dincolo de pregătirea fizică, Naba mizează pe un atu esențial: psihicul. Aceasta consideră că rezistența mentală este cheia supraviețuirii în Dominicană și crede că experiențele dificile prin care a trecut în viață o vor ajuta să facă față tensiunilor, foamei și conflictelor din competiție.

„Cred că rezist. Rezist la nemulțumiri. Am mai avut în viaţă”, mărturiseşte concurenta.

Chiar dacă se declară puternică, Naba nu ascunde faptul că îi va fi dor de casă. Concurenta echipei Faimoşilor a mărturisit că cel mai mult îi vor lipsi părinții.

Pentru Naba, cuvântul care definește Survivor este „nebunie”. O nebunie controlată, intensă, care o atrage și o provoacă în același timp. Iar această combinație de curaj, sinceritate și determinare ar putea fi exact ingredientul de care are nevoie pentru a rezista cât mai mult în jungla dominicană.

