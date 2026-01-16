Acasă » Știri » Naba Salem, scoasă pe targă de la Survivor 2026. Ce a pățit Faimoasa în timpul probei

De: David Ioan 16/01/2026 | 22:21
Un moment extrem de tensionat a avut loc la Survivor România 2026, după ce Naba Salem, concurentă a echipei Faimoșilor, a căzut în mâini și în față de la aproape doi metri înălțime, în timpul unei probe dificile.

Impactul puternic a destabilizat-o complet, iar echipa medicală a intervenit imediat, luând decizia de a o scoate pe targă din traseu, în timp ce colegii priveau îngroziți evoluția situației.

Incidentul s-a produs pe un obstacol înalt, unde concurenții erau nevoiți să sară și să se prindă rapid pentru a continua parcursul. Naba nu a reușit să-și mențină echilibrul, iar o clipă de neatenție a fost suficientă pentru ca aceasta să cadă în gol, lovindu-se puternic de sol

Căzătura a fost vizibil dureroasă, iar concurenta a rămas întinsă, incapabilă să se ridice, motiv pentru care medicii au intervenit fără întârziere.

După evaluarea inițială, starea concurentei a ridicat îngrijorări serioase, mai ales în contextul problemelor medicale cu care se confruntă. Naba Salem suferă de anemie, o afecțiune care îi provoacă frecvent episoade de slăbiciune, amețeală și chiar pierderea cunoștinței în situații de efort intens.

În condițiile dure ale competiției, unde alimentația este limitată, iar probele sunt solicitante, organismul concurentei este supus unui stres major.

Ce a pățit Faimoasa în timpul probei

Primele zile ale competiției au demonstrat deja cât de vulnerabilă poate fi în fața efortului extrem. Într-o probă anterioară, Naba a acuzat stări severe de amețeală și a fost la un pas de leșin, fiind sprijinită de colega sa, Larisa Uță.

Concurenta a explicat că anemia îi afectează tensiunea și nivelul de energie, ceea ce poate duce la prăbușiri bruște, mai ales în condiții de temperatură ridicată și efort continuu.

Naba Salem a fost scoasă pe targă în urma unei accidentări grave în cadrul emisiunii Survivor

Anemia este o afecțiune caracterizată printr-un nivel scăzut de globule roșii sau hemoglobină, ceea ce reduce capacitatea organismului de a transporta oxigen. Persoanele afectate resimt oboseală accentuată, amețeli, dificultăți de concentrare și episoade de pierdere a cunoștinței. Într-un reality show precum Survivor, aceste simptome se pot amplifica rapid.

Naba Salem, în vârstă de 30 de ani, are un trecut marcat de reziliență. Născută în Irak, a ajuns în România după ce familia ei a fugit din calea războiului. Participarea la Survivor a reprezentat pentru aceasta o provocare personală, un test al limitelor și o dorință de autodepășire. Din păcate însă, problemele medicale au pus-o în dificultate încă de la începutul competiției.

