Cu ce se ocupă, de fapt, Nicu Grigore de la Survivor 2026. Din ce face bani soțul Bellei Santiago

Nicu Grigore și artista Bella Santiago formează un cuplu bine cunoscut în showbiz, aceştia participând în trecut la al doilea sezon al emisiunii Power Couple România.

Cei doi au participat la competiţie pentru a-și testa relația într-un format care le-a pus la încercare atât comunicarea, cât și rezistența emoțională.

Cu ce se ocupă, de fapt, Nicu Grigore de la Survior

Căsătoriți civil din anul 2017, Nicu și Bella au oficializat religios relația în 2023, consolidând astfel o poveste de dragoste începută în urmă cu mai bine de șapte ani. Cei doi s-au întâlnit prin intermediul unui prieten comun, iar Bella Santiago, devenită cunoscută publicului larg după participarea la X Factor, a povestit adesea că atracția dintre ei a fost instantanee.

În prezent, cuplul este considerat unul dintre cele mai stabile din industria de divertisment. Nicu Grigore profesează ca şi kinetoterapeut, iar Bella a mărturisit în repetate rânduri că familia soțului ei a primit-o cu multă căldură. Artista a subliniat în diverse interviuri că are o relație excelentă cu soacra sa, aspect care a contribuit la armonia din viața lor personală.

Cei doi au participat în trecut la cel de al doilea sezon al emisiunii Power Couple, cu dorința de a-și depăși limitele.

„Am acceptat provocarea pentru a vedea care este limita mea de răbdare, până unde pot (râde), până unde duce memoria mea de când l-am cunoscut pe el. Vreau să văd ce putem face mai departe împreună, la bine și la greu”, afirma artista la acea vreme.

La rândul său, Nicu Grigore a considerat că participarea îi va apropia și mai mult:

„Am acceptat provocarea, în primul rând, pentru a ne întări și mai mult relația de cuplu, consider că acest format ne va scoate din rutina zilnică și ne va testa toate limitele, ne va trece prin toate stările. În momentul de față, văd totul cu pozitivism (sper să rămână așa)”.

Din ce face bani soțul Bellei Santiago

Filmările au avut loc în Malta, iar emisiunea a fost prezentată de către Dani Oțil. Acesta recunoaștea la acea vreme că are emoții înainte de începerea sezonului:

„Plec în Malta cu un nod în gât, dar și cu fluturi în stomac, pentru că dacă anul trecut mergeam în necunoscut și aveam emoții strict pentru proiect, acum știu ce mă așteaptă”, spune Oţil.

Totodată, Dani Oțil sublinia faptul că show-ul este solicitant și pentru el, nu doar pentru concurenți.

„Oamenii știu că e un show activ și pentru prezentator, trebuie să mă cațăr, să intru în apă, să stau la înălțimi, să-mi testez și eu, la rândul meu, limitele. Abia aștept să încerc probele, deja e un lucru cunoscut faptul că 90% din probe sunt testate și de către staff, dar și de mine. Am niște probe preferate deja, nu pot să le divulg, dar pot să vă spun că sunt wow”, a declarat prezentatorul.

De asemenea, Oţil a recunoscut atunci că are emoții pentru participanți, mai ales pentru cei pe care îi cunoaște personal.

„Am mari emoții pentru concurenți, de data asta, pe unii îi cunosc, au trecut pe la mine prin emisiune des, și știindu-i ca profil, mai ales pe băieți, și văzând ce s-a întâmplat anul trecut cu fetele care s-au motivat foarte tare și și-au învins fobii, în timp ce băieții s-au descurcat mai slab, pentru cei pe care-i cunosc… am emoții”, mărturiseşte Dani Oțil.

