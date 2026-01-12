Acasă » Știri » O vedeai în fiecare zi la televizor, iar acum e de nerecunoscut. Cu ce se ocupă acum fosta prezentatoare

De: David Ioan 12/01/2026 | 12:35
Oana Frigescu, fosta prezentatoare a știrilor Observator, s-a retras din televiziune în urmă cu 13 ani, alegând atunci să părăsească definitiv lumina reflectoarelor.

Decizia a venit într-o perioadă marcată de schimbări majore în viața ei personală și profesională, după ani în care a fost una dintre cele mai cunoscute figuri ale postului.

Transformările din viața Oanei Frigescu au început odată cu divorțul de fostul soț, Andrei Badiu. Cei doi s-au separat în 2011, la doar doi ani de la nuntă, într-un context tensionat, în care fosta prezentatoare l-a acuzat pe acesta de agresiune fizică.

Evenimentele au fost intens mediatizate la vremea respectivă, iar Oana a ales ulterior să se distanțeze de expunerea publică.

Deși este prezentă pe rețelele de socializare, fosta jurnalistă preferă acum discreția, în special în ceea ce privește viața sentimentală. Aceasta a decis să își protejeze intimitatea și să nu mai ofere detalii despre relațiile personale, concentrându-se pe familie și pe echilibrul interior.

După retragerea din televiziune, Oana Frigescu și-a construit un nou drum profesional. Și-a deschis propria afacere și se ocupă de realizarea de bijuterii hand-made, activitate inspirată de fiica ei, Maria. Pentru Oana, acest domeniu reprezintă atât o sursă de venit, cât și o formă de meditație și reconectare cu sine, după cum a mărturisit în repetate rânduri.

La finalul anului 2025, Oana Frigescu a publicat un mesaj amplu pe Instagram, în care a vorbit despre transformările profunde prin care a trecut:

„How much did you save this year? I have saved my life. Așa s-a scris pentru mine povestea anului 2025: un an al destrămării și renașterii, un an în care am avut curajul să mă aplec, cu o claritate nemaiîntâlnită, asupra propriilor închisori interioare. De fapt, călătoria asta a început acum 15 ani. Am mers, am căutat, am vindecat, am crezut că m-am eliberat. Și totuși, undeva, adânc în mine, simțeam că ceva esențial îmi scapă. Oricâtă muncă, credință sau intenție aș fi investit, mă regăseam iar și iar în același cerc. Și întrebarea mă bântuia ca un ecou vechi: Ce am, de fapt, de învățat aici?

2025 m-a întâmpinat cu o intensitate aproape insuportabilă. Am avut curajul să sap mai adânc decât oricând, în rădăcinile mele și în istoria familiei mele, un arbore plin de povești tăcute, dureri moștenite și iubiri netrăite. Am atins umbrele unor dinamici invizibile, forțe subtile care, fără să știu, mi-au modelat fiecare pas. Am rupt pacturi interioare. Am trădat tipare vechi. Am eliberat „adevăruri’ pe care le veneram, dar care nu-mi mai hrăneau sufletul.

Și am plătit prețul. Vina s-a așezat pe umerii mei ca o mantie grea, aproape zdrobitoare. Au fost momente când m-am prăbușit, când simțeam că nu mai pot duce totul. Am îngenuncheat la propriu. Și totuși, printre fragmentele mele zdrobite, au apărut licăriri: clipe fragile de claritate care m-au readus, pas cu pas, mai aproape de mine însămi. M-au învățat că durerea nu e dușman, ci poartă către libertate.

2025 mi-a arătat că libertatea nu vine doar din muncă, instrumente sau tehnici; ea înflorește dacă mă întorc la origini, dacă pun ordine acolo unde iubirea s-a rătăcit, dacă onorez locul din care vin.

Am făcut asta și în ultimele zile, sus, în munți, înconjurată de oameni ale căror suflete vibrează în același ritm cu al meu. Am simțit recunoștință pentru fiecare clipă, pentru râsul și plânsul împărtășit, pentru privirea care înțelege fără cuvinte…

Și în această recunoștință, sufletul meu se întinde către lume, cu încredere, cu speranță, cu vulnerabilitate și cu o iubire care nu cere nimic, dar primește totul. Așa cum spunea Bert Hellinger: „Iubirea curge acolo unde există ordine”.

Mesajul reflectă un proces profund de introspecție, vindecare și reconstrucție personală. În prezent, Oana Frigescu se declară împlinită, dedicată fiicei sale Maria și mulțumită de echilibrul pe care l-a găsit în afara lumii televiziunii.

