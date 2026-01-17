Gabi Tamaș a cedat la Survivor. La un pas să izbucnească în plâns: ”Mi-e foame, mă”

Competiția Survivor scoate tot ce e mai rău din concurenți. Printre aceștia s-a numărat și Gabi Tamaș. Sătul de lipsa mâncării, Faimosul a trecut la treabă.

Noul sezon Survivor a început pe data de 9 ianuarie, iar concurenții simt deja cum cedează sub presiunea greutăților de acolo. Gabi Tamaș a stârnit hohote de râs printre telespectatori atunci când a început să caute mâncare cu orice preț.

Gabi Tamaș a cedat la Survivor

În filmarea devenită virală, Gabi Tamaș vorbește cu Naba Salem, colega lui de echipă:

„Gabi Tamaș: Mi-e foame. Fii și tu atentă, poate găsești. Naba: Păi, mă uit. Ce vrei să fac mai mult?! Gabi Tamaș: Uită-te prin găurile astea. Naba: Vrei să mă aplec pe aici? Fac și eu ce pot. Eu am pretenții să prindem măcar un pește. Gabi Tamaș: Avem unelte, dar nu sunt animale. Aș mânca puțină cărniță. M-am dus și cu toporul, dar nimic.”

Într-un final, fostul fotbalist s-a bucurat de captura zilei: un crab.

Chiar înainte de a pleca în aventura vieții lui, Gabi Tamaș a mărturisit că nu știe cum va putea să se adapteze la lipsa mâncării.

„Este un show total diferit. După părerea mea este cam în top 3 din lume. Faptul îmbucurător este că ai o echipă lângă tine, nu ești singur. Nu am mai fost pus în situația asta. Nu știu ce stări voi avea, până la urmă este un concurs contra ta. Dacă stai mai mult, îți dai seama, fără mâncare va fi cam greu. Răbdarea este singurul lucru pe care poți să îl iei din Asia Express și să îl duci la Survivor. Dacă nu ai răbdare și te consumi în prima săptămâna, cedezi în a doua”, a declarat acesta.

