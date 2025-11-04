Catedrala Mântuirii Neamului închide pelerinajul după 11 zile! Urmează o nouă etapă de vizitare și lucrări

După mai bine de zece zile de rugăciune continuă, cozi impresionante și un flux constant de credincioși veniți din toată țara, Catedrala Națională își închide porțile pentru pelerini. Începând cu miezul nopții de miercuri, 5 noiembrie, perioada specială în care vizitatorii au avut acces direct la Sfântul Altar se va încheia, iar edificiul va trece într-un nou regim de funcționare, potrivit calendarului stabilit de Patriarhia Română.

Pelerinajul de 11 zile a reprezentat unul dintre cele mai ample evenimente religioase organizate în ultimii ani, adunând sute de mii de oameni care au dorit să se închine în interiorul celui mai mare lăcaș de cult ortodox din România. Pe durata acestui interval, slujbele și momentele de rugăciune s-au desfășurat fără întrerupere, iar accesul credincioșilor a fost asigurat zi și noapte, cu sprijinul voluntarilor și al forțelor de ordine.

Catedrala Națională închide pelerinajul după 11 zile

Odată cu încheierea pelerinajului, Catedrala Mântuirii Neamului își schimbă statutul. Din 6 noiembrie, vizitatorii vor putea pătrunde în interior doar în intervalul orar 11.00 – 19.00, perioadă în care accesul va fi permis în regim de vizitare, nu de pelerinaj. Această etapă de deschidere temporară va dura până pe 14 noiembrie, oferind publicului posibilitatea de a admira interiorul grandios al construcției, dar și de a observa evoluția lucrărilor de amenajare.

După această dată, între 15 și 29 noiembrie, Catedrala Națională va fi complet închisă. În acest interval sunt programate ample lucrări de pictură în mozaic, montarea unor instalații interioare și pregătirea pentru noile etape de construcție și decorare. Lucrările vizează mai ales zonele de cult, unde vor fi amplasate elemente de finisaj și vor fi testate sistemele tehnice aferente.

Calendarul oficial anunță redeschiderea catedralei pe 30 noiembrie, cu prilejul sărbătorii Sfântului Apostol Andrei, ocrotitorul României și al edificiului. În acea zi, slujbele vor fi reluate, iar credincioșii vor avea acces la Liturghia oficiată între orele 9.00 și 12.00. A doua zi, pe 1 decembrie, lăcașul de cult va găzdui tradiționalul Tedeum dedicat Zilei Naționale a României.

După evenimentele religioase și oficiale de la finalul lunii noiembrie, catedrala va intra din nou într-o etapă de lucru, programată între 3 și 23 decembrie. În acest timp, echipele tehnice vor continua montarea mozaicurilor și a decorațiunilor interioare, în pregătirea unei noi deschideri pentru perioada sărbătorilor de iarnă.

Începând din Ajunul Crăciunului, 24 decembrie, și până pe 8 ianuarie 2026, edificiul va fi din nou accesibil publicului larg. Programul de vizitare stabilit pentru această perioadă va fi zilnic, între orele 9.00 și 17.00, oferind credincioșilor și turiștilor prilejul de a participa la slujbele de Crăciun și Bobotează într-un cadru solemn, în cel mai impunător spațiu liturgic ortodox al țării.

Patriarhia a precizat că, în intervalele în care catedrala va fi închisă pentru lucrări, cei care doresc să se roage pot merge la Paraclisul Catedralei Mântuirii Neamului, aflat în imediata vecinătate a edificiului principal. Paraclisul va rămâne deschis zilnic și va găzdui slujbele obișnuite, oferind astfel o continuitate spirituală în perioadele de restricție.

