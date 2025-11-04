Acasă » Știri » Catedrala Mântuirii Neamului închide pelerinajul după 11 zile! Urmează o nouă etapă de vizitare și lucrări

Catedrala Mântuirii Neamului închide pelerinajul după 11 zile! Urmează o nouă etapă de vizitare și lucrări

De: Anca Chihaie 04/11/2025 | 14:43
Catedrala Mântuirii Neamului închide pelerinajul după 11 zile! Urmează o nouă etapă de vizitare și lucrări
Catedrala Mântuirii Neamului

După mai bine de zece zile de rugăciune continuă, cozi impresionante și un flux constant de credincioși veniți din toată țara, Catedrala Națională își închide porțile pentru pelerini. Începând cu miezul nopții de miercuri, 5 noiembrie, perioada specială în care vizitatorii au avut acces direct la Sfântul Altar se va încheia, iar edificiul va trece într-un nou regim de funcționare, potrivit calendarului stabilit de Patriarhia Română.

Pelerinajul de 11 zile a reprezentat unul dintre cele mai ample evenimente religioase organizate în ultimii ani, adunând sute de mii de oameni care au dorit să se închine în interiorul celui mai mare lăcaș de cult ortodox din România. Pe durata acestui interval, slujbele și momentele de rugăciune s-au desfășurat fără întrerupere, iar accesul credincioșilor a fost asigurat zi și noapte, cu sprijinul voluntarilor și al forțelor de ordine.

Catedrala Națională închide pelerinajul după 11 zile

Odată cu încheierea pelerinajului, Catedrala Mântuirii Neamului își schimbă statutul. Din 6 noiembrie, vizitatorii vor putea pătrunde în interior doar în intervalul orar 11.00 – 19.00, perioadă în care accesul va fi permis în regim de vizitare, nu de pelerinaj. Această etapă de deschidere temporară va dura până pe 14 noiembrie, oferind publicului posibilitatea de a admira interiorul grandios al construcției, dar și de a observa evoluția lucrărilor de amenajare.

După această dată, între 15 și 29 noiembrie, Catedrala Națională va fi complet închisă. În acest interval sunt programate ample lucrări de pictură în mozaic, montarea unor instalații interioare și pregătirea pentru noile etape de construcție și decorare. Lucrările vizează mai ales zonele de cult, unde vor fi amplasate elemente de finisaj și vor fi testate sistemele tehnice aferente.

Doliu în Gașca Zurli! Mirela Retegan a făcut anunțul TRIST: „Avem un înger...”
Doliu în Gașca Zurli! Mirela Retegan a făcut anunțul TRIST: „Avem un înger...”
O nouă zi LIBERĂ pentru părinți în 2026! Anunțul a fost făcut
O nouă zi LIBERĂ pentru părinți în 2026! Anunțul a fost făcut

Calendarul oficial anunță redeschiderea catedralei pe 30 noiembrie, cu prilejul sărbătorii Sfântului Apostol Andrei, ocrotitorul României și al edificiului. În acea zi, slujbele vor fi reluate, iar credincioșii vor avea acces la Liturghia oficiată între orele 9.00 și 12.00. A doua zi, pe 1 decembrie, lăcașul de cult va găzdui tradiționalul Tedeum dedicat Zilei Naționale a României.

După evenimentele religioase și oficiale de la finalul lunii noiembrie, catedrala va intra din nou într-o etapă de lucru, programată între 3 și 23 decembrie. În acest timp, echipele tehnice vor continua montarea mozaicurilor și a decorațiunilor interioare, în pregătirea unei noi deschideri pentru perioada sărbătorilor de iarnă.

Începând din Ajunul Crăciunului, 24 decembrie, și până pe 8 ianuarie 2026, edificiul va fi din nou accesibil publicului larg. Programul de vizitare stabilit pentru această perioadă va fi zilnic, între orele 9.00 și 17.00, oferind credincioșilor și turiștilor prilejul de a participa la slujbele de Crăciun și Bobotează într-un cadru solemn, în cel mai impunător spațiu liturgic ortodox al țării.

Patriarhia a precizat că, în intervalele în care catedrala va fi închisă pentru lucrări, cei care doresc să se roage pot merge la Paraclisul Catedralei Mântuirii Neamului, aflat în imediata vecinătate a edificiului principal. Paraclisul va rămâne deschis zilnic și va găzdui slujbele obișnuite, oferind astfel o continuitate spirituală în perioadele de restricție.

CITEȘTE ȘI: HAUL cu surprize! Ce au găsit Becali și Nicușor Dan în punguțele primite la sfințirea Catedralei

Nu e un banc! Câte sute de lei costă o icoană aurită de la Catedrala Națională. Cine le-a primit gratis?

Tags:
Iți recomandăm
Black Friday 2025. Tot ce trebuie să știi și cum să te ferești de țepe
Știri
Black Friday 2025. Tot ce trebuie să știi și cum să te ferești de țepe
Cristian Botgros, amenințat cu moartea! Mama lui, Adriana Ochișanu, este disperată și pune piciorul în prag: „S-a mers prea departe!”
Știri
Cristian Botgros, amenințat cu moartea! Mama lui, Adriana Ochișanu, este disperată și pune piciorul în prag: „S-a mers…
Cum va fi vremea până pe 1 Decembrie. Prognoza pentru următoarele 4 săptămâni
Mediafax
Cum va fi vremea până pe 1 Decembrie. Prognoza pentru următoarele 4 săptămâni
Cacule date peste cap! Cine PRIMEȘTE puncte de stabilitate și în ce condiții pot fi folosite
Gandul.ro
Cacule date peste cap! Cine PRIMEȘTE puncte de stabilitate și în ce condiții...
FOTO. Medaliata olimpică și-a pus pe jar fanii cu o ținută „transparentă”: „Nota 12 din 10!”
Prosport.ro
FOTO. Medaliata olimpică și-a pus pe jar fanii cu o ținută „transparentă”: „Nota...
Perioada critică pentru Cornel Dinu nu se mai termină. O persoană din familie îi face zile amare
Adevarul
Perioada critică pentru Cornel Dinu nu se mai termină. O persoană din familie...
Gafă mortală a armatei ucrainene. Piloți de elită au fost uciși de o rachetă balistică în timp ce erau decorați în aer liber
Digi24
Gafă mortală a armatei ucrainene. Piloți de elită au fost uciși de o...
Povestea românului care a murit sub ruinele turnului din ROMA. Salvatorii l-au scos după 11 ore
Mediafax
Povestea românului care a murit sub ruinele turnului din ROMA. Salvatorii l-au scos...
Parteneri
Anda Adam, replică ACIDĂ pentru cei care au criticat-o că s-a îngrășat: „Știu foarte bine cum arăt”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Anda Adam, replică ACIDĂ pentru cei care au criticat-o că s-a îngrășat: „Știu foarte bine...
FOTO. Imagini hot cu Miss Universe care a divorțat de milionarul român
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu Miss Universe care a divorțat de milionarul român
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ce sacrificiu a făcut Monica Bîrlădeanu după căsătoria cu Valeriu Gheorghiță: „Mă trezesc foarte umflată, nu dorm bine”
Click.ro
Ce sacrificiu a făcut Monica Bîrlădeanu după căsătoria cu Valeriu Gheorghiță: „Mă trezesc foarte umflată,...
Un bărbat din Craiova a făcut un sistem ilegal de apă și canalizare pentru care a cerut plăți lunare timp de 4 ani. Cum funcționa
Digi 24
Un bărbat din Craiova a făcut un sistem ilegal de apă și canalizare pentru care...
Momentul în care un pilot cere ajutor de la turnul de control din Cluj după ce copilotului, o femeie de 31 de ani, i s-a făcut rău
Digi24
Momentul în care un pilot cere ajutor de la turnul de control din Cluj după...
E legal să parchezi pe locul închiriat de altcineva, dacă e ziua? Explicația juridică și normele de aplicare
Promotor.ro
E legal să parchezi pe locul închiriat de altcineva, dacă e ziua? Explicația juridică și...
BANCUL ZILEI. – Hai, mă, te zgârcești la o coastă?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Hai, mă, te zgârcești la o coastă?
Fără fir, dar pline de forță: Top 4 unelte Parkside cu prețuri reduse la LIDL (campanie Black Deals)
go4it.ro
Fără fir, dar pline de forță: Top 4 unelte Parkside cu prețuri reduse la LIDL...
Lumină misterioasă observată la cometa 3I/ATLAS! Ce se întâmplă?
Descopera.ro
Lumină misterioasă observată la cometa 3I/ATLAS! Ce se întâmplă?
O alternativă excelentă la cursele din Mario Kart
Go4Games
O alternativă excelentă la cursele din Mario Kart
Cacule date peste cap! Cine PRIMEȘTE puncte de stabilitate și în ce condiții pot fi folosite
Gandul.ro
Cacule date peste cap! Cine PRIMEȘTE puncte de stabilitate și în ce condiții pot fi...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Black Friday 2025. Tot ce trebuie să știi și cum să te ferești de țepe
Black Friday 2025. Tot ce trebuie să știi și cum să te ferești de țepe
Cristian Botgros, amenințat cu moartea! Mama lui, Adriana Ochișanu, este disperată și pune piciorul ...
Cristian Botgros, amenințat cu moartea! Mama lui, Adriana Ochișanu, este disperată și pune piciorul în prag: „S-a mers prea departe!”
Ultimele cuvinte ale muncitorului român mort în Italia! Ce a spus Octav Stroici înainte să fie scos ...
Ultimele cuvinte ale muncitorului român mort în Italia! Ce a spus Octav Stroici înainte să fie scos de sub dărâmături
A murit Dick Cheney, fostul vicepreședinte al Statelor Unite. S-a confruntat cu probleme de sănătate
A murit Dick Cheney, fostul vicepreședinte al Statelor Unite. S-a confruntat cu probleme de sănătate
Ramona Olaru, victima mamei unui fost iubit. Ce a putut să îi facă, doar pentru că nu îi plăcea ...
Ramona Olaru, victima mamei unui fost iubit. Ce a putut să îi facă, doar pentru că nu îi plăcea de ea: „Mi-a legat…”
Încă un oraș din România renunță la artificii de Revelion! Anunțul autorităților locale
Încă un oraș din România renunță la artificii de Revelion! Anunțul autorităților locale
Vezi toate știrile
×