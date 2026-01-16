Oana Roman, dezamăgită de un profesor de la școala fiicei sale. Ce a pățit Iza

Oana Roman tună și fulgeră. Influencerița nu înțelege de ce copiii au o programă supraîncărcată, sunt obosiți cu numeroase materii și au multe teme de făcut acasă, când situația în alte țări arată altfel. Oana Roman o compătimește pe fiica sa care învață în acest sistem și nu mai are timp pentru alte activități.

Vedeta a dateliat modul în care decurge o zi din viața Isabelei, fiica sa, care merge la nutriționist, la tenis, apoi se scufundă în exercițiile de la matematică de fiecare zi, care se tind pe mai multe pagini. Oana Roman susține că nu îi înțelege pe profesori.

„Isa a avut după școala consultul săptămânal la nutriționist, tenis de la ora 18 și acum are de făcut de azi pe mâine două pagini de exerciții la matematică, în condițiile în care azi, la prima oră, a dat test la matematică. Eu nu înțeleg ce e în capul unor profesori. Unii copii mai au și alte activități în afară de școală De ce să le dai 3 ore de teme minim, de pe o zi pe alta?”, a scris aceasta pe o rețea de socializare.

Oana Roman, uimită de reacția fiicei sale

Oana Roman a rămas impresionată de felul în care fiica sa a tratat situația. Influencerița consideră că Isa a judecat totul cu multă maturitate și a lăsat-o fără cuvinte. Ea a făcut referire la acel profesor care ar trebui să știe toate materiile.

„Mami, dacă noi, la 11 ani, trebuie să învățăm toată programa de la atâtea materii, de ce avem câte un profesor la fiecare materie? De ce nu avem un profesor care să știe toate materiile așa cum trebuie să le știm noi? Dacă nouă ni se cere să învățăm atâtea, un adult de ce nu ar putea? Mi-a dat Fazan”, a transmis vedeta.

Fiica Oanei Roman e căutată rar de Marius Elisei

Oana Roman a dezvăluit că fiica sa vorbește rar cu Marius Elisei. Acest lucru o mâhnește pe Isa, care până la această separare care s-a produs între părinții ei forma o echipă cu el. Isa nu înțelege cum au ajuns lucrurile în acest punct și de ce s-a produs ruptura.

„Vorbește, dar prea rar! Eu nu încerc să o influențez. La ce mi-ar folosi să îi spun: «Tatăl tău face rău, e rău, nu e un tată bun!». Nu m-ar ajuta la nimic! Ea m-a întrebat la un moment dat: «Mami, dar de ce?». I-am explicat: «Mami, nu am de unde să știu de ce! Nu pot să răspund la întrebarea aceasta. Singurul lucru pe care pot să ți-l spun este că, din păcate, în viață o să ai multe momente în care o să te întrebi de ce se întâmplă niște lucruri și nu vei găsi răspuns. Trebuie să înțelegi că respectivele situații trebuie să le iei ca atare și să le înfrunți».

Treci printr-o suferință, nu ajută la nimic să o ascundem sub covor sau să ne prefacem că nu există. Cea mai bună soluție de a trece peste o suferință este să o înfrunți, să treci prin ea! I-am zis că sunt lângă ea, că o înțeleg, dar că nu pot face mai mult de atât”, a mai spus vedeta.

