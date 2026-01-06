Cum recuperezi vechimea pierdută la pensie. Care sunt pașii și soluțiile legale

Mii de persoane aflate în pragul pensionării se confruntă cu situații care pot influența semnificativ atât cuantumul pensiei, cât și posibilitatea de a obține acest drept.

Numeroși români descoperă că anumite perioade de activitate sau contribuții nu sunt luate în calcul la stabilirea vechimii, în special cei care au lucrat în fabrici privatizate, închise sau la angajatori care nu au achitat contribuțiile și ale căror arhive nu mai există.

Cum recuperezi vechimea pierdută la pensie

Chiar și în aceste condiții, legislația actuală oferă mecanisme prin care vechimea nevalidată poate fi recuperată.

Baza legală pentru stabilirea stagiului de cotizare este reprezentată de Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii, împreună cu normele de aplicare. Noile prevederi introduc un sistem unitar de calcul în zile calendaristice și clarifică tipurile de documente și situațiile care pot fi recunoscute ca perioade de cotizare.

Un aspect esențial este faptul că vechimea poate fi valorificată doar dacă există dovezi oficiale privind desfășurarea activității și existența contribuțiilor. Munca fără forme legale sau perioadele în care nu au fost achitate contribuții nu sunt incluse automat în calculul pensiei.

Prima etapă pentru recuperarea vechimii o reprezintă identificarea documentelor care pot demonstra activitatea desfășurată. Chiar dacă angajatorul a dispărut, există mai multe surse de dovezi: carnetul de muncă în original, adeverințele sau extrasele de venit emise de ANAF, precum și documentele păstrate în arhivele fostului angajator sau în Arhivele Naționale, acolo unde acestea au fost predate.

O altă soluție este depunerea documentelor la Casa Națională de Pensii Publice. Instituția are obligația de a recunoaște perioadele de muncă dacă există dovezi că persoana a avut contract de muncă, chiar și în situațiile în care angajatorul nu a virat contribuțiile la timp.

Care sunt pașii și soluțiile legale

Pentru cazurile în care contribuțiile au fost reținute, dar nu au fost plătite, procedura devine mai complexă. Persoanele afectate pot solicita ANAF emiterea unor adeverințe fiscale care să confirme veniturile brute realizate.

De asemenea, pot sesiza ITM sau ANAF pentru neplata contribuțiilor, ceea ce poate duce la recuperarea sumelor și includerea lor în evidențele de pensii.

În lipsa documentelor, rămâne posibilitatea acționării în instanță a CNPP sau a succesorilor angajatorului, însă instanțele solicită dovezi clare și verificabile, lucru care poate îngreuna procesul.

Specialiștii recomandă verificarea periodică a stagiului de cotizare pe platforma CNPP, păstrarea tuturor documentelor de muncă și solicitarea de adeverințe ori de câte ori apar neclarități salariale.

Recuperarea vechimii pentru pensionare în 2026 este realizabilă, însă necesită implicare activă, depunerea documentelor necesare și monitorizarea atentă a deciziilor emise de casele de pensii. Legea garantează recunoașterea perioadelor de activitate dovedite prin acte oficiale, iar instituțiile statului sunt obligate să valorifice aceste informații în calculul pensiei.

