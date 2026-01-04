Sistemul public de pensii din România funcționează după o regulă simplă la bază, însă chiar și așa poate să fie destul de greu de calculat pensia finală. Pentru a înțelege mai bine cum funcționează și cum poți calcula ce pensie ai am pregătit câteva exemple clare. Cât câștigi la pensie în funcție de salariu, în 2026. Cum se calculează?

Regula după care funcționează sistemul public de pensii este următoarea: pentru fiecare an în care ai contribuit, îți construiești un credit sub formă de puncte. La final, pensia lunară este rezultatul înmulțirii tuturor acelor puncte cu valoarea punctului de pensie din anul în care te pensionezi. Însă, la toate acestea se mai adaugă câteva detalii care pot schimba destul de mult suma finală.

Cât câștigi la pensie în funcție de salariu, în 2026

Așadar, pensia se calculează prin înmulțirea numărului total de puncte realizat în carieră cu valoarea punctului de pensie. Conform legislației în vigoare la începutul anului 2026, valoarea punctului de pensie se menține la aceeași sumă ca în 2025: 81 de lei. Această valoare nu o să fie majorată anul acesta, din cauza suspendării indexării automate a pensiilor.

Astfel, într-un exemplu concret, dacă o persoană a acumulat 100 de puncte contributive, pensia brută anuală în 2026 ar fi: 100 puncte x 81 lei = 8.100 lei pe lună înainte de impozitare și deduceri.

Dar de menționat este și faptul că nu aici se oprește calculul. Mai exact, pensia se stabilește și prin adunarea mai multor tipuri de puncte:

Puncte de contributivitate – reflectă cât o persoană a câștigat de-a lungul vieții, comparat cu salariul mediu brut al țării. Cu cât salariul a fost mai mare decât media, cu atât mai multe puncte ai adunat. Formula orientativă este: puncte anuale = (salariu brut lunar / salariul mediu brut pe economie) × 12 luni și se adună pe toată cariera;

Puncte de stabilitate pentru cariere lungi – oferite ca bonus celor care au stagiul de cotizare de peste 25 de ani. Mai precis: 0,50 puncte pentru fiecare an peste 25 și până la 30 ani de contribuție; 0,75 puncte pentru fiecare an între 30 și 35 ani contributivi; 1 punct pentru fiecare an peste 35 ani de contribuție. Aceste puncte suplimentare se adaugă la punctele de contributivitate și cresc pensia finală;

Alte puncte (asimilate sau necontributive) – Există și situații speciale (militărie, șomaj, facultate recunoscută conform legii) pentru care se pot acorda puncte necontributive sau asimilate, dar acestea sunt cazuri specifice și nu sunt incluse în cele mai simple calcule orientative.

Astfel, la final, formula generală de calcul a pensiei devine: Pensia lunară = (puncte de contributivitate + puncte de stabilitate + alte puncte) × valoarea punctului de pensie (81 lei).

Cum se calculează

Pentru a înțelege mai bine cum se calculează pensia în funcție de salariu în 2026 o să oferim și un exemplu concret. Formula de calcul folosită este: Pensia lunară = (puncte de contributivitate + puncte de stabilitate) × valoarea punctului de pensie (81 lei).

Așadar, pentru un salariu mediu de 4.000 de lei brut calculul este următorul:

Puncte contributive estimate:

Salariu mediu brut pe economie în ultimii ani: ~5.000 lei

Raport salariu / salariu mediu = 4.000 / 5.000 = 0,8 puncte/lună

Puncte anuale = 0,8 × 12 luni = 9,6

Pentru o carieră de 30 ani – 9,6 × 30 ≈ 288 puncte (în sistem real, punctele se normalizează pe scară 0–100, de aceea le redăm orientativ ca 30 puncte)

Puncte de stabilitate: sub 25 ani de muncă – 0 puncte

Total puncte = 30

Pensia orientativă = 30 × 81 = 2.430 lei/lună

