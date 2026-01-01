Acasă » Știri » Ce salariu trebuie să ai în România, în 2026, pentru un trai recent. Bugetul necesar unei familii

Ce salariu trebuie să ai în România, în 2026, pentru un trai recent. Bugetul necesar unei familii

De: Andreea Stăncescu 01/01/2026 | 21:23
Ce salariu trebuie să ai în România, în 2026, pentru un trai recent. Bugetul necesar unei familii
Venitul de care ai nevoie pentru a te descurca în România

Costul vieții variază semnificativ de la o țară la alta, iar modificările fiscale din ultimul an din România au accentuat aceste diferențe. Recent, a fost realizată o estimare a cheltuielilor necesare pentru întreținerea unei familii în anul 2026. Ce salariu trebuie să aibă un roman pentru a avea un trai decent! 

În ultimul an, numeroase schimbări legislative, precum majorări de taxe, creșteri ale TVA-ului și alte modificări fiscale, au influențat semnificativ bugetul familiilor, iar mulți români se întreabă cât le-ar ajunge veniturile pentru a acoperi cheltuielile lunare. Statistica arată că prețurile la alimente, utilități și alte servicii contribuie decisiv la costul total de trai, afectând în mod direct nivelul de viață al populației.

România se situează pe un loc intermediar în regiune în ceea ce privește costul vieții, potrivit datelor pentru 2025 furnizate de Numbeo, platforma internațională care centralizează informații despre prețuri și nivelul de trai în orașe din întreaga lume.

Pentru o familie de patru persoane, fără a include chiria, cheltuielile lunare în România se ridică la aproximativ 10.600 de lei. Comparativ, în Ucraina, o familie are nevoie de circa 7.300 de lei pe lună, iar în Republica Moldova, costurile sunt mai mari, ajungând la aproximativ 9.300 de lei.

În regiune, cele mai ridicate cheltuieli lunare se înregistrează în Ungaria, aproape 12.000 de lei, și în Bulgaria, cu peste 11.000 de lei. Serbia se situează foarte aproape de România, cu un necesar lunar estimat la 10.800 de lei.

Bugetul pentru o singură persoană în România

În cazul unei persoane singure, costul vieții în România este de aproximativ 3.000 de lei pe lună, fără a lua în calcul chiria. În Bulgaria, cheltuielile sunt similare, puțin peste 3.000 de lei, iar în Serbia urcă la circa 3.100 de lei. Ungaria se menține în zona superioară, cu necesarul lunar pentru o persoană singură de peste 3.300 de lei.

Republica Moldova rămâne mai accesibilă, cu un cost mediu lunar de aproximativ 2.700 de lei, în timp ce Ucraina este cea mai ieftină țară din regiune, cu cheltuieli de aproximativ 2.000 de lei pe lună.

×