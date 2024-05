Jessie Baneș intervine în scandalul momentului! Ce spune despre Andreea Bostănică și succesul acestei: „Voi sunteți de vină pentru ce a ajuns fata asta”

Cel mai nou scandal de pe scena mondenă din România o are ca protagonistă pe Andreea Bostănică. Aceasta a stârnit revolta generală și i-a făcut pe colegii de breaslă să lanseze atacuri pe bandă rulantă. Atitudine superioară, principiile de viață și opulența pe care o expune pe TikTok i-au făcut pe mulți să o taxeze aspru pe tânăra influenceriță. Despre scandalul din jurul Andreei Bostănică a vorbit și Jessie Baneș, artista învinuindu-o la rândul ei, dar și pe cei care au făcut-o celebră și care o urmăresc în continuare.

Andreea Bostănică a reușit să atragă antipatia generală, iar cei care s-au ridicat împotriva ei și au criticat-o sunt mulți. De ceva timp, tânără s-a mutat în Dubai și își expune pe TikTok viața de lux pe care o duce. Succesul ei a fost apreciat de mulți, însă atitudinea superioară a tras-o în jos și i-a adus un val mare de critici. Despre „fenomenul” Andreea Bostănică a vorbit și Jessie Baneș, care o „grațiază” pe influenceriță și pune vina pe cei care o urmăresc.

Jessie Baneș a intervenit în scandalul momentului și a vorbit despre Andreea Bostănică. Aceasta a criticat-o la rândul ei pe influenceriță, însă a punctat și un alt aspect important. Artista spune că vina principală pentru felul în care se comportă tânără și ideile pe care le emite o poartă publicul, mai exact cei care o urmăresc și o alimentează.

Așa că Jessie Baneș i-a sfătuit pe cei care se minunează de succesul Andreei și o condamnă să nu o mai urmărească și să nu îi mai acorde credit. De asemenea, aceasta a punctat că adevărații vinovați și cei care pot să fie condamnați sunt cei care alimentează întreg scandalul și care nu o scapă din priviri pe tânăra ce epatează în mediul online.

„De câteva zile mă uit cu stupoare la ce se întâmplă în mediul online când vine vorba despre influencerița, că nici nu știu ce e, Andreea Bostănică, nici nu știu cum o cheamă, îmi apare și mie pe Tik Tok și am zis să văd despre ce e vorba, pentru că prea s-a inflamat toată lumea. În emisiuni se vorbește despre această domnișoară, care abia dacă a luat bacalaureatul, dar care acum se pare că ar umbla cu un anumit șeic (sau ce o fi) de prin Dubai, că s-a mutat acolo de câteva luni, că acest șeic, nici nu știu cum îl cheamă, ar fi fost căsătorit, doar că această Andreea l-ar fi despărțit pe acest om de soția lui.

Dar de ce sunteți atât de revoltați, oameni buni, dragi români? Pentru că dumneavoastră ați făcut vedetă o tinerică, care abia dacă și-a luat bacalaureatul, care zice că nu-i trebuie școală, pentru că ea oricum are apartamente prin Chișinău, că am înțeles că de acolo e, are și în București, într-un sector foarte bine văzut… Așa că de ce sunteți așa de supărați că fata este peste hotare cu un bărbat căsătorit? Păi dar voi nu știați ce hram poartă în momentul în care ați început să o urmăriți? De ce o mai urmăriți? Că vă și place scandalul, să vă uitați, să vedeți ce a mai făcut, ce i-a mai cumpărat ăla, ce haine, ce genți.

Ce credeați că o să iasă mai bun dintr-o fată care stă pe Tik Tok, dansează, se editează, își face probabil operații estetice? Ce credeați? Că o să iasă vreo candidată la vreo primărie, vreo doamnă intelectuală, vreo mare poetă? Iertați-mă pe mine, dar voi sunteți cei care greșiți și mai ales că vă lăsați copiii să urmărească așa ceva. E cea mai urmărită influenceriță din România. Copiii dumneavoastră o urmăresc și vedeți că s-ar putea să facă exact ca ea, mai ales când vine vorba de fetele din România, care văd la ea doar genți, editări și operații estetice. Voi sunteți de vină pentru ce a ajuns fata asta, că ați creditat-o urmărind-o într-un număr atât de mare!”, a spus Jessie Baneș, în mediul online.