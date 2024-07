Vlad Obu, prietenul fraților Tate, este deja faimos pentru declarațiile strigătoare la cer și părerile controversate pe care le propagă în online. Din nou aflat în libertate acum, tânărul explică de ce a divorțat și ce implicare au avut Cobra și Tristan în decizia luată. Totul, în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

Vlad Obu povestește de ce a renunțat la femeia alături de care a stat șapte ani, după ce s-a împrietenit cu cei doi milionari. Deși Vlad și fosta soție au pornit împreună din orașul natal, pe drum, lucrurile s-au schimbat radical, iar tânărul de 31 de ani recunoaște că prietenia cu Tristan și Cobra a contribuit la divorțul său.

”După liceu, m-am mutat din Galați în București. Eram cu o fată care venea dintr-o familie bună și se muta în București. Am fost împreună vreo șapte ani, dar după m-am despărțit de ea, pentru că voiam să fiu cu alte fete. Mereu am înșelat-o. Chiar și înainte să vin în București, ea m-a prins că aveam o relație în paralel, de vreo șase luni. A prins-o pe fata aceea, a bătut-o într-un parc, i-a luat telefonul. Am trecut prin multe drame. Eram opuși, ea învăța foarte bine, drept urmare și acum ea are un job foarte bun și business bun. Cu studio-ul de videochat m-a ajutat și ea”, spune Vlad, într-un interviu CANCAN EXCLUSIV.

Frații Tate l-au ”divorțat” după șapte ani

Deși susține că i-a fost infidel mereu, lucrurile s-au înrăutățit după ce Vlad s-a împrietenit cu frații Tate. Astfel, fosta soție a trecut în plan secund, iar petrecerile cu femei, pe primul. Divorțul a fost inevitabil, pare-se.

”Primul an am fost mai cuminte, apoi m-am împrietenit cu frații Tate și am început să ieșim în cluburi. În primul weekend în care am ieșit, am ieșit și cu ea, apoi îi vedeam pe ei mereu: femei, femei, femei și m-am gândit: cum să mă vadă prietenii mei că vin cu aceeași femeie?! Apoi m-am ambiționat și m-am pus pe treabă! Apoi n-am mai ieșit cu ea. Ieșeam o dată pe an. Am fost în 2022 la mare și am zis să ne luăm și iubitele, dar am chemat și restul fetelor cu care ieșeam. Eram noi 3, iubitele și încă vreo 16-17 fete. Am zis inițial că o să stau cu soția mea, dar n-am putut să mă abțin. Eram la Nuba, apoi am plecat cu una la Loft, cea de la Loft m-a luat la un festival la care cânta Tyga, așa că pe fosta soție am uitat-o pe acolo. Ea tot îmi scria, dar am pus telefonul pe «nu deranjați». Nu puteam să mă abțin, nu știu să îți explic”, adaugă Vlad Obu.

