”Bombardierul” Vlad Obu, audiat în cazul fraților Tate. Se extind cercetările privind ”Ferma de videochatiste”

Bombă! Aghiotantul fraților Tristan și Andrew Tate, Vlad Obu, este audiat la DIICOT în aceste momente! Gălățeanul care a făcut prăpăd pe litoralul românesc trebuie să răspundă legat de”Ferma de videochatiste”. Și el este cunoscut în Capitală ca fiind patron de studio videochat. CANCAN.RO vă prezintă toate detaliile de la fața locului!

UPDATE ORA 10:55. Vlad Obu a oferit și primele declarații, după ce a ieșit din sediul DIICOT: „Nu am avut conexiuni de business cu frații. Nu am făcut schimb de nimic. Eu am altfel de discurs, nu are nicio legătură (n.r. referitor la discursurile publice ale fraților Tate, dacă le-a urmat). Da (n.r. răspuns la întrebarea dacă i-a copiat pe frații Tate în privința fetelor care și-au tatuat numele pe corp)”.

Și avocatul lui Vlad Obu a făcut declarații, în această dimineață.

Autoritățile se ocupă serios de cazul fraților Tate! Și nu se opresc aici! Vlad Obu s-a mândrit multă vreme cu faptul că este prieten cu cei doi milionari. În realitate, acesta ocupa poziția de ajutor de „câine-lup”. Adică era omul bun la toate pentru Tristan și Cobra! Iar acum, ar putea plăti și el pentru complicitatea cu cei doi Tate.

Sursele CANCAN.RO au dezvăluit că Obu este audiat în această dimineață la DIICOT, referitor la ancheta aflată în desfășurare.

Vlad Obu este un apropiat al fraților Tate

Originar din Galați, Vlad Obu ar deține și el un studio de videochat și se laudă în mediul online că femeile pe care le ”bifează” își tatuează numele său. Acesta a devenit cunoscut în momentul în care a aruncat cu scaune și sticle de la etajul unui imobil de pe Litoral.

Presupușii proxeneți, Andrew și Tristan Tate au dominat rețelele sociale în ultimele luni cu opulență și discursuri jignitoare care aduc atingere sexului frumos, raselor și în general celor din jur! Pentru cei doi, părea că au dat lovitura cu videochat-ul, însă fărădelegile lor i-au dus în Arestul Central al Poliției Capitalei. Aceștia sunt reținuți pentru constituire a unui grup infracțional organizat, trafic de persoane și viol.

Au susținut, cu fiecare ocazie, că sunt milionari pentru că ar fi moștenit de la tatăl lor un hotel în Thailanda. Până să ajungă la “răcoare”, cel poreclit Cobra a acordat un interviu în care a dezvăluit cu ce se ocupa, de fapt, părintele lui. CANCAN.RO vă prezintă, în exclusivitate, declarațiile.