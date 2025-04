Este sau nu Marian Vanghelie un francmason? Ce spune despre întâlnirea la care a participat | Dan Diaconescu DIRECT

Invitat în emisiunea Dan Diaconescu Direct, Marian Vanghelie a fost întrebat dacă face parte din masonerie. Răspunsul a fost unul clar! A povestit despre o experiență pe care a avut-o în urmă cu aproximativ 20 de ani, când a participat la o întâlnire! Vă prezentăm cele mai noi declarații!

Este important de precizat faptul că întâlnirea masonică a fost organizată la Palatul Parlamentului, unde au fost prezenți „cei mai mari masoni din America”! Iată dialogul dintre Dan Diaconescu și Marian Vanghelie!

Dan Diaconescu: Vă întreabă dacă domnul Vanghelie este francmason.

Marian Vanghelie: Nu, am mai spus încă o dată. Am participat la vreo trei întâlniri. Am participat la o întâlnire importantă înainte, s-a făcut acum 20 de ani sau nu mai știu când. Au venit cei mai mari masoni din America. Și am stat trei ore și am participat. Cel care era în față spunea: „Vin frații noștri, avem nevoie de o mașină, avem nevoie de un șofer, avem nevoie de scaune, avem nevoie de mese”. Și spunea tot ce are nevoie pentru că era o chestie cu 10.000 de masoni, s-a făcut la Palatul Parlamentului. Și, după trei ore, unii zic că dau doi șoferi patru ore. Și altul zice că dă o mașină două ore.

Marian Vangelie a rămas dezamăgit

Marian Vanghelie: Și am fost la agapă după ce am terminat la masă, să mergem la masă, m-am pus lângă domnul acela și am spus așa: „Vă dau eu două mașini, doi șoferi pe toată perioada cât vin dânșii, vă dau scaune, aveam scaune pentru Revelion, vă dau mese, vă dau fețe de mese, vă dau tacâm, vă dau tot”.

Dar zic: „Eu nu mai vin. Dacă vreți vreodată să vă ajut, chemați-mă să vă ajut, dar nu mai vin în viața mea”. Și cu asta cred că am spus totul. Am rămas dezamăgit, acolo toți erau bogați, Da nimeni vrea să dea nimic.

