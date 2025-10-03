El este alpinistul de 23 de ani care a murit în timp ce făcea live pe TikTok. Mii de oameni au urmărit totul

Un cunoscut alpinist în vârstă de 23 de ani a murit în timp ce escalada stânca El Capitan din Parcul Național Yosemite, în SUA, unul dintre cei mai cunoscuți și dificili versanți de granit din lume. În momentul accidentului, tânărul se afla live pe TikTok, iar mii de oameni au urmărit tragedia.

Povestea lui Balin Miller a început în sălbăticia Alaskăi, dar s-a încheiat săptămâna aceasta pe versantul abrupt de granit al El Capitan, o ”lume verticală” care atrage anual cei mai îndrăzneți alpiniști. La doar 23 de ani, Miller devenise deja o figură cunoscută în comunitatea alpinistă – cortul său portocaliu caracteristic și căutarea neobosită a traseelor tehnice l-au făcut o figură recunoscută și admirată pe rețelele sociale și în viața reală.

Balin Miller a murit în timp ce făcea live pe TikTok

Pe 1 octombrie, în timp ce Balin Miller transmitea în direct drumeția sa pe TikTok, el a decis să meargă pe un traseu dificil: Sea of Dreams – o provocare de 730 de metri înălțime care pune la încercare chiar și cei mai experimentați alpiniști. El urca singur, cu coarda în față, o tehnică care permite alpiniștilor să urce singuri, dar să rămână protejați de o coardă.

Potrivit fratelui său, Dylan Miller, Balin terminase ascensiunea și își transporta echipamentul când s-a produs tragedia. Probabil s-a coborât în rapel până la capătul frânghiei, fără să-și dea seama că aceasta nu ajungea până la sacii blocați mai jos. Echipele de salvare au intervenit imediat, dar căderea alpinistului a fost fatală. Serviciul Parcurilor Naționale a deschis o anchetă în legătură cu accidentul.

Balin Miller era cunoscut nu doar pentru abilitățile sale tehnice. Era tipul cu ”cortul portocaliu” pentru miile de oameni care îi urmăreau drumețiile pe munte – pe care le transmitea online – și purta sclipici argintiu pe pomeți (un ritual despre care spunea că îl face ca ”un războinic care se machiază înainte de a intra în luptă”). Abordarea sa față de alpinism era profund personală, marcată de independență și de dorința de a căuta cele mai provocatoare trasee, de la versanți înghețați din Alaska și Montana, până la pereții de granit din Yosemite.

În luna iunie 2025, Balin Miller a realizat prima ascensiune solo pe Slovak Direct pe Denali (Muntele McKinley), cel mai înalt vârf din America de Nord – o performanță tehnică dificilă care i-a luat 56 de ore. Realizarea i-a adus atenția internațională și respectul alpinistilor de elită.

Călătoria lui Balin Miller în lumea alpinismului a început încă din copilărie, când tatăl său l-a inițiat în acest sport în munții accidentați din Alaska. Încă din acele vremuri, el a explorat stâncile și lanțurile muntoase din America de Nord, trăind în mașina sa Prius argintie și strângând cu greu un venit modest – nu pentru faimă sau avere, ci pentru bucuria alpinismului. Mama lui l-a descris ca fiind „strategic, curios și infinit de jucăuș”, cu o urmă din energia sălbatică a lui Robin Williams.

„Cu inima grea trebuie să vă spun că fiul meu incredibil, Balin Miller, a murit astăzi într-un accident de escaladă. Inima mea este sfărâmată în milioane de bucăți. Nu știu cum voi reuși să trec prin asta. Îl iubesc atât de mult. Vreau să mă trezesc din acest coșmar îngrozitor”, a scris mama tânărului pe o rețea de socializare.

Influencerii ţepuiţi, SCANDAL la tribunal! Au cerut mii de euro pentru o colaborare, dar au rămas cu buza umflată

Această tânără de 24 de ani a aflat că are cancer în stadiul 3. Simptomul BANAL pe care l-a ignorat complet: ”Am crezut că e de la stres”