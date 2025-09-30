Această tânără de 24 de ani a aflat că are cancer în stadiul 3. Simptomul BANAL pe care l-a ignorat complet: ”Am crezut că e de la stres”

O profesoară în vârstă de 24 de ani a fost diagnosticată cu o formă de cancer la colon în stadiul 3. Tânăra a ignorat complet semnele care prevesteau nenorocirea, punând totul pe seama stresului și al alimentației.

La vârsta de 24 de ani, Meagan Meadows, o profesoară din sudul Californiei, a fost diagnosticată cu o formă de cancer la colon în stadiul 3. Deși organismul îi dădea semne că ceva este în neregulă, aceasta susține că a ignorat cu desăvârșire până și cel mai evident semn al bolii: prezența sângelui în scaun.

Cum a aflat tânăra de 24 de ani că are cancer

Meagan a pus sângerările din scaun pe seama henoroizilor, a alimentației și a stresului și s-a destăinuit prietenilor apropiați. Aceștia au îndemnat-o să meargă la medic și să afle exact ce se petrece în organismul ei. Odată ajunsă la un specialist, tânăra a fost supusă unor teste și analize, care au ieșit în mare parte normale, cu excepția faptului că peretele intestinal era îngroșat, ceea ce este – de obicei – din cauza lipsei de fibre sau deshidratare. Atunci i s-a recomandat să efectueze o colposcopie.

”Nu era o cantitate îngrijorătoare de sânge și nu era prezent de fiecare dată. Aproape că nu l-am observat tot timpul. L-am considerat cu ușurință ca fiind altceva”, a spus aceasta.

În cele din urmă colposcopiei, medicii au descoperit în colonul ei o tumoare de mărimea unei nuci. Ulterior, rezultatele biopsiei au confirmat prezența cancerului în stadiul 3. A urmat o perioadă în care a făcut chimioterapie și a fost operată.

”Eram convinsă că e doar o colită ulcerativă. Aproape că mi-am anulat programarea la colposcopie, de teamă că exagerez. Când m-am trezit, medicul a chemat-o pe mama ca să fim toți în salon. Era greu de procesat. Aveam 24 de ani și credeam că sunt perfect sănătoasă. Dacă aș fi știut că tot mai mulți tineri sunt diagnosticați, aș fi luat mai în serios acel simptom”, a spus Meagan Meadows.

Din cauza efectelor tratamentului cu chimioterapie (care pot compromite funcția ovariană), fertilitatea lui Meagan ar fi putut avea de suferit și a trebuit să decidă rapid dacă dorește să efectueze tratamentul de înghețare și conservare a ovulelor.

Această procedură permite femeilor să amâne momentul când vor rămâne însărcinate. În timpul chimioterapiei, a fost înconjurată de familie, prieteni, iubit și noul ei cățeluș adoptat, Hughes, un cocker spaniel mix.

”Am trecut de la a fi o tânără normală de 24 de ani la a trebui să plenific ceva la care nici măcar nu mă gândeam. Nu mă așteptam să trebuiască să încerc să protejez asta la vârsta mea. Totul este atât de ireal. Chimioterapia te afectează, atât mental, cât și fizic. Și este greu să știi că nu există o șansă de 100% ca boala să nu reapară. Iau lucrurile pe rând și încerc să mă bucur de ceea ce pot”, a mai spus tânăra.

Pe parcursul tratamentului, profesoara a postat pe TikTok informații despre tratamentul și experiența sa, în încercarea de a-i determina pe alți tineri să meargă periodic la medic:„Dacă aș fi știut că atât de mulți tineri sunt diagnosticați cu cancer de colon, aș fi luat simptomele mai în serios”, a spus ea.

Singurul simptom al lui tinerei este cel mai frecvent simptom întâlnit la persoanele sub 50 de ani cu cancer de colon, potrivit MD Anderson Cancer Center. Alte simptome includ dureri abdominale, modificări ale obiceiurilor de toaletă, balonare, scădere inexplicabilă în greutate, vărsături, oboseală și senzație de lipsă de aer.