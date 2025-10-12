Cum arată locul de veci al Marinelei Chelaru. Actrița va fi înmormântată alături de părinții ei

Marinela Chelaru va fi înmormântată în Cimitirul Tudor Vladimirescu, situată pe Șoseaua Antiaeriană din București. Regretata actriță își va duce somnul veșnic alături de părinții ei, pe care i-a iubit enorm. Vezi, în articol, cum arată locul de veci al protagonistei grupului de comedie „Vouă”!

Sâmbătă, 11 octombrie 2025, Marinela Chelaru a murit la 66 de ani. Ultima perioadă din viața actriței a fost marcată de provocări. Aceasta s-a confruntat cu numeroase probleme de sănătate. A suferit nu mai puțin de patru accidente vasculare cerebrale și a fost supusă unei operații de cord. Din nefericire, inima ei a cedat în cele din urmă. Protagonista grupului de comedie „Vouă” urmează să fie înmormântată.

Cum arată locul de veci al Marinelei Chelaru

Duminică, 12 octombrie 2025, în jurul ore 11:00, trupul neînsuflețit al Marinelei Chelaru a fost depus la capela Cimitirului Tudor Vladimirescu, situată pe Șoseaua Antiaeriană din București. Cei care au cunoscut-o și îndrăgit-o pot veni pentru a-i aduce un ultim omagiu.

Înmormântarea va avea loc luni, 13 octombrie 2025, ora 11:30. Familia a pregătit deja locul de veci în care va fi depus trupul neînsuflețit al Marinelei Chelaru, iar CANCAN.RO a surprins mai multe imagini în cimitir.

Protagonista grupului de comedie „Vouă” va fi înmormântată lângă părinții săi, pe care i-a iubit enorm. Cavoul pare să fie unul vechi. Cel mai probabil, a fost făcut în urmă cu aproape 40 de ani, atunci când s-au stins din viață mama și tatăl Marinelei Chelaru.

Momentan, trupul neînsuflețit se află la capela cimitirului. Imaginile surprinse de CANCAN.RO la căpătâiul regretatei actrițe sunt de-a dreptul sfâșietoare. Lângă sicriu, au fost așezate mai multe buchete de flori și o coroană de la soțul ei, Adrian Cula, pe care scrie următorul mesaj: „Cu dragoste și durere, soțul tău iubit”.

Soțul Marinelei Chelaru trece prin clipe grele. În imagini se observă că Adrian Cula este vizibil afectat de pierderea soției. Cei doi au fost căsătoriți timp de 45 de ani și au avut un mariaj fericit. Acum, bărbatul a rămas singur, fără femeia care i-a completat viața aproape jumătate de secol.

Adrian Cula a fost prezent la căpătâiul soției sale încă din primele momente. Soțul regretatei actrițe a întâmpinat mai multe persoane care au venit să îi aducă Marinelei Chelaru un ultim omagiu și a schimbat câteva vorbe cu acestea.

