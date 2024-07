Denisa Despa, dansatoarea-bombă a maneliștilor, rupe tăcerea! Adevărul despre patrulaterul amoros cu nepotul Elenei Merișoreanu! „Încă am ordinul de protecție”

Denisa Despa este, fără doar și poate, un personaj controversat. Cunoscuta dansatoare a manelistilor a fost, la finalul anului trecut, în atenția presei după ce ea și fostul concubin au fost protagoniștii unor episoade scandaloase. Blonda ceruse un ordin de protecție ămpotriva bărbatului după ce acesta a amenințat-o cu moartea, i-a spart ușa locuinței și a intrat peste ea în casă. Denisa Despa s-a liniștit după ce a obținut un ordin de protecție, iar fostul iubit nu mai are voie să se apropie de ea. Acum însă, fosta dansatoare a manelistilor este implicată într-un alt proces în care tatăl nepoțelului Elenei Merișoreanu este judecat pentru viol, loviri și alte violențe. Denisa Despa a spus tot ce se întâmplă în viața ei tumultoasă într-un interviu exclusiv pentru CANCAN.RO.

Partenerul de viață al lui Beatrice, nepoata Elenei Merișoreanu, a fost arestat în urmă cu câteva săptămâni. Totul s-a întâmplat după ce amanta bărbatului a depus plângere împotriva acestuia pentru loviri și alte violențe, dar și pentru viol. Se pare că bărbatul ar fi agresat-o pe aceasta chiar de față cu fiul cel mic al femeii. Acum, bărbatul este în arest de la începutul lunii iunie, iar printre martorii propuși de acesta în proces se află și Denisa Despa. Din fericire pentru dansatoare, magistrații au respins cererea bărbatului, însă blonda spune de unde îl cunoaște pe acesta și cum a ajuns să fie propusă ca martor. Se pare că bărbatul are legătură cu fostul iubit al blondei.

Denisa Despa spune totul despre dosarul nepotului Elenei Merișoreanu

CANCAN.RO: Am văzut că apari într-un dosar ca martor în procesul pe care Cristofor, cel care este cu nepoata Elenei Merișoreanu, vorbim despre Cristian Cristofor. Știi ceva de treaba aceasta?

Denisa Despa: Am pielea de găină. Zilele trecute am primit de la un prieten un material cu informația asta și am crezut că este o greșeală. Sunt luată prin surprindere pentru că nu știu exact despre ce este vorba.

CANCAN.RO: Tu îl cunoști pe acest băiat?

Denisa Despa: Cert este că îl cunosc din oraș, știu despre acest scandal. Vă dezvălui în premieră că are legătură cu cel care mi-a spart ușa în decembrie, cu care și eu, la rândul meu, am avut procese și încă am ordinul de protecție împotriva lui.

CANCAN.RO: Deci el este prieten cu acel bărbat?

Denisa Despa: Cristofor și-a luat pedeapsa din cauza fostei concubine a fostului meu antrenor cu care are un copil.

Fostul iubit agresiv al Denisei Despa, prieten la cataramă cu actualul nepoatei Elenei Merișoreanu

CANCAN.RO: Și ce ai fi căutat tu ca martor în acest proces? De ce a ales el să te treacă pe tine pe listă?

Denisa Despa: Cert este că știu anumite lucruri. Înainte să cunosc datele problemei, dar nu știam că aș fi citată ca martor. Eu nu mi-am terminat nici măcar procesele pe care le aveam cu acest tânăr (n.r. fostul iubit). Eu m-am dat deoparte, nici măcar nu l-am dat în judecată pentru că avea șapte capete de acuzare, iar eu m-am mulțumit doar cu ordinul de protecție.

CANCAN.RO: Ai vrut doar să scapi de el, atât?

Denisa Despa: Eu nu am cerut nici măcar daune morale, cu toate că am mers o perioadă bună la psiholog. Mie nu mi se mai întâmplase să primesc mesaje de amenințare cu moartea, deși am lucrat într-o lume rău famată și am fost înconjurată de tot felul de personaje și personalități.

