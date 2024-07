Scandal monstru la o nuntă! Florin Salam l-a dat afară pe Bogdan de la Ploieşti chiar în timp ce cânta. De unde a pornit totul? VIDEO

Mare scandal în lumea maneliștilor! Tensiunile au atins cote maxime între Florin Salam și Bogdan de la Ploiești, invitați să cânte amândoi la o nuntă. Bogdan de la Ploiești ar fi refuzat să îl numească pe Florin Salam „șeful României” iar de aici ar fi iscat totul. Iată cum s-a întâmplat întregul incident!

Florin Salam și Bogdan de la Ploiești au fost solicitați să cânte la același eveniment, dar nimeni nu s-a gândit că între cei doi se va isca un mare scandal. Bogdan a fost primul care a preluat microfonul și a început programul artistic, în timp ce „Regele” a urmărit întreaga scenă de pe margine, așteptându-și rândul. Însă situația s-a deteriorat rapid după câteva momente tensionate. Întregul incident a fost transmis rapid pe rețelele sociale.

Citește și: FLORIN SALAM A DEVENIT BUNIC PENTRU A TREIA OARĂ! PRIMELE IMAGINI CU NEPOȚELUL!

Cei doi maneliști trebuiau să asigure atmosfera la o nuntă la care au fost chemați, dar totul a luat o întorsătură de 180 de grade. Bogdan de la Ploiești a fost primul care a preluat microfonul și a început seria dedicațiilor. Timp de câteva momente, totul părea în regulă: banii erau aruncați în stânga și în dreapta, oamenii dansau și atmosfera era una de bucurie. Totuși, refuzul tânărului de a-l numi pe Florin Salam „șeful României” la microfon, în fața tuturor invitaților, a declanșat un adevărat scandal.

Tânărul manelist a ținut să spună în fața nuntașilor că Florin Salam nu este pentru el „șeful României” după ce manelistul ar fi aruncat cu bani în Bogdan de la Ploiești într-un mod destul de deranjant pentru BDLP.

Incidentul a avut loc în timpul evenimentului, iar imaginile au devenit virale pe platformele de socializare. Reacțiile au fost împărțite, iar fanii ambilor artiști au fost surprinși de turnura neașteptată a lucrurilor. Înregistrările au stârnit numeroase discuții online, cu mulți utilizatori comentând și speculând asupra motivelor care au dus la tensiunile dintre cei doi maneliști.

După ce a părăsit nunta, manelistul a postat imediat un video pe TikTok, unde l-a criticat vehement pe colegul său din breaslă.

„Să zică mersi că nu i-au dat aia 2-3 palme, cu toate că toți voiau să-l scuipe şi să-i dea câte un şut. El şi-a făcut-o, eu am auzit că omul ăsta mereu își ia palme pe unde cântă, că el nu ştie să vorbească cu lumea. Eu m-am ridicat în picioare când am văzut că oamenii dădeau bani și el nu zicea dedicația și am făcut semn şi le-am zis: >. Ce era să fac? Să-l ţin acolo? Mie îmi era ruşine de lăutarii lui şi de băiatul ăla care are grijă de el, dar dacă el e nesimţit, m-am ridicat doar în picioare şi am făcut semn: >.

(…) Aduceţi-vă aminte că am scos melodie cu el şi i-am dat și lui pași înainte. Tocmai asta e, dacă oamenii veneau să dea dedicații pentru mine, el trebuia să spună ca oamenii, eu nici nu m-am băgat, așteptam să cânt și toată lumea dădea bani pentru mine. Tu n-ai talent, n-ai cum să cânți, să fii solist, du-te să-ţi faci operație de „R”.

(…) Ţie îţi stă bine ca vloger, du-te la sală, arăți bine, apucă-te de fotbal. Ce doamne iartă-mă vorbesc de tine, ești prost, mie îmi e ruşine tot de mine, că te-am ţinut cândva pe lângă mine, te-ai împrumutat în zece părți, să-mi aduci bani să-ţi faci o melodie şi ţi-am luat și bani puțini că i-ai luat cu camătă și i-am cheltuit cu tine, tot cu tine”, a transmis Florin Salam pe TikTok.