Elena Merișoreanu a petrecut și a cântat timp de trei zile la Ferma Dacilor, ajunsă acum o ruină după incendiul în care și-au pierdut viața opt persoane, printre care și trei copii. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, artista rupe tăcerea despre modul în care a fost tratată în locul cu pricina. Aceasta a mărturisit, printre altele, că patronul servea cot la cot cu chelnerii și el era cel ce se ocupa de grătare.

Elena Merișoreanu, una dintre cele mai cunoscute cântărețe de muzică populară, a colindat țara-n lung și-n lat. De-a lungul carierei sale, a cântat în locații de vis. Dar, niciuna precum cea de la Ferma Dacilor, după cum însăși aceasta a mărturisit în exclusivitate pentru CANCAN.RO. Artista a petrecut și a cântat timp de trei zile la ferma care a ars din temelii.

„La Ferma Dacilor am cântat trei zile la rând. Era raiul de pe pământ. Focul a fost pus, din greșeală sau nu. Acolo nu erau televizoare. Am dormit acolo, era totul din lemn. Omul se ducea la petrecere, nu să stea la televizor.

Am fost singură, trimisă de impresar. Am cântat cu un acordeon și o vioară. Era superb. Lumea venea cu copiii, aveau ponei, cai pe care-i călăreau. Aveau ferma lor și ce mâncare. Mai bună ca oriunde”, a declarat Elena Merișoreanu în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

„Patronul și concubina lor serveau cu ospătarii”

De asemenea, artista nu ne-a ascuns faptul că a fost tratată regește la Ferma Dacilor și că patronul, Cornel Dinicu, arestat preventiv după incendiul de la fermă, servea cot la cot cu ospătarii.

„Patronul și concubina lor serveau cu ospătarii. El făcea grătarele. Niște oameni jos-pălăria.

Eu am și filmat acolo pentru o emisiune. Atunci când am ajuns, patronul chiar le-a spus celorlați că am mai fost acolo. M-au tratat regește, totul la superlativ. Nu am cuvinte despre cum s-au comportat. La fel și cei pentru care am cântat, care aveau petrecere. N-am să uit niciodată. Și locurile, de asemenea, superbe. Am luat și bacșiș, de ce să nu recunosc”, a adăugat aceasta.

De ce nu a f0st la parastasul Ionelei Prodan

Altfel, de aproximativ două săptămâni, artista a fost ținută la pat de o răceală puternică. Din acest motiv, ea nici nu a putut ajunge la parastasul pe care Anamaria Prodan l-a făcut pentru mama sa, Ionela Prodan, cea care i-a fost o foarte bună prietenă.

„De la Revelion sunt răcită. Am cântat pe Valea Prahovei, apoi în București. Ieși transpirată, leoarcă udă, de la costumul acela greu. Și așa m-am îmbolnăvit.

Nu am fost nici la parastas pentru că eram bolnavă. Ana știe că niciodată nu am lipsit. Cred că am fost singura care niciodată nu am lipsit de la evenimentele mamei sale”, a adăugat aceasta.

