Acasă » Știri » Care este numele perfect pentru un nou-născut? Inteligența artificială are răspunsul

Care este numele perfect pentru un nou-născut? Inteligența artificială are răspunsul

De: Diana Cernea 27/12/2025 | 22:20
Care este numele perfect pentru un nou-născut? Inteligența artificială are răspunsul
Care este numele perfect pentru un nou-născut? Elara. Sursa foto: Freepik.com

Care este numele perfect pentru un nou-născut? AI-ul pare să aibă o părere despre aproape orice: ce ar trebui să mănânci, cum să te antrenezi, cu cine să te combini și, mai nou, cum să-ți botezi copilul. Iar dacă ar fi să o ascultăm, inteligența artificială are deja un favorit clar — unul care începe să-i convingă și pe părinți.

Potrivit unui val recent de discuții despre nume de bebeluși, AI-ul pare să se întoarcă mereu la aceeași alegere. Elara — un nume sonor, delicat, cu rădăcini în mitologia greacă și, poate cel mai important, fără „bagaj emoțional”.

Care este numele perfect pentru un nou-născut?

Pentru că nu coincide cu numele unei foste iubite sau al unei colege antipatice de la școală, Elara e o alegere fără asocieri negative. Doar un nume curat, neutru și, totodată, surprinzător de atractiv pentru algoritmi.

Publicația New York Post l-a numit recent „numele preferat al inteligenței artificiale”, iar platforma de analiză onomastică Namerology a mers și mai departe, declarându-l Numele Anului 2025.

De ce e inteligența artificială obsedată de „Elara”?

Explicația vine de la experta în nume Laura Wattenberg, care studiază tendințele culturale cu precizia unui meteorolog. Într-o postare devenită virală, ea a scris:

„Elara este un nume extrem de rar în lumea reală. Dar în lumea inteligenței artificiale este peste tot.”

După cum spune ea, numele apare constant în texte generate de AI — de la probleme de matematică până la romane fictive.

„Apare în toate genurile de texte. Practic, a devenit mascota conținutului generat de AI”, spune Wattenberg.

Ea glumește, spunând că Elara este simbolul a așa-zisului „AI slop”, adică avalanșa de conținut artificial care invadează internetul.

Dar ce părere au oamenii?

Interesant este că părinții au început să îndrăgească acest nume cu mult înainte ca AI-ul să-l promoveze. Pe forumuri precum Reddit, utilizatorii vorbesc despre Elara de ani buni, relatează revista Vice.

„O prietenă are o fetiță de trei ani pe nume Elara. E un nume superb și foarte rar”, scria cineva încă din 2022.

„Sună magic, internațional, ca un nume de zână”, a comentat un alt utilizator.

Mulți îl asociază cu mitologia greacă sau cu una dintre lunile lui Jupiter, ceea ce îi dă un aer misterios, aproape cosmic.

Va deveni Elara următorul Emma?

Deocamdată, nu. În topurile oficiale, numele clasice încă domină: Emma, Mia, Noah, Liam. Dar trendurile se schimbă rapid, iar Elara pare genul de nume care poate exploda peste noapte.

Așa că, dacă vrei un nume modern, poetic și cu aer futurist, se pare că inteligența artificială are deja un răspuns pregătit. Până atunci, rămâne de văzut dacă Elara va deveni următorul mare hit sau doar un alt lucru bun pe care AI-ul l-a stricat.

CITEȘTE ȘI:

Gen Z a rupt „lanțul de iubire” cu rețelele de socializare? Tinerii renunță la statul pe telefoane pentru un obicei extrem de sănătos

Vedetele din România reacționează la imaginile generate cu AI! Cătălin Măruță: „Trebuie să plătești pentru asta”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Adriana Bahmuțeanu, ca un vampir lângă ficus! Fotografia misterioasă de pe casa scării care rescrie legenda Prigoană
Știri
Adriana Bahmuțeanu, ca un vampir lângă ficus! Fotografia misterioasă de pe casa scării care rescrie legenda Prigoană
Motivul real pentru care pensiunile din România sunt goale. De ce aleg turiștii Bulgaria sau Ungaria
Știri
Motivul real pentru care pensiunile din România sunt goale. De ce aleg turiștii Bulgaria sau Ungaria
Avarie în Capitală: Mii de bucureșteni, fără apă și căldură. Când se va relua livrarea agentului termic
Mediafax
Avarie în Capitală: Mii de bucureșteni, fără apă și căldură. Când se va...
Fuge din România și vrea să scape repede de marfă! Lichidare de stoc la unul dintre cele mai mari magazine
Gandul.ro
Fuge din România și vrea să scape repede de marfă! Lichidare de stoc...
FOTO. Natalia Mateuț, spectaculoasă de ziua ei. Apariție rară a tatălui ei, legendarul Dorin Mateuț
Prosport.ro
FOTO. Natalia Mateuț, spectaculoasă de ziua ei. Apariție rară a tatălui ei, legendarul...
„De banii cheltuiți aici într-o săptămână stai o lună în Raiul din Bali”. Prețurile exagerate i-au alungat pe români din Valea Prahovei
Adevarul
„De banii cheltuiți aici într-o săptămână stai o lună în Raiul din Bali”....
Denis Kapustin, liderul neonazist al grupării paramilitare Corpul Voluntarilor Ruși, a murit pe front, luptând pentru Kiev
Digi24
Denis Kapustin, liderul neonazist al grupării paramilitare Corpul Voluntarilor Ruși, a murit pe...
Doi copii din Vaslui, găsiți morți după ce s-au înecat în acumularea Tăcuta
Mediafax
Doi copii din Vaslui, găsiți morți după ce s-au înecat în acumularea Tăcuta
Parteneri
Cum arată acum Cristina Spătar! Imagini incendiare cu regina muzicii R&B! Așa se menține în formă artista
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată acum Cristina Spătar! Imagini incendiare cu regina muzicii R&B! Așa se menține în...
Ce s-a ales de marea campioană a gimnasticii românești după 20 de ani de la retragere. Cu ce a ajuns să se ocupe acum Monica Roșu
Prosport.ro
Ce s-a ales de marea campioană a gimnasticii românești după 20 de ani de la...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Horoscop săptămâna 26 decembrie - 1 ianuarie. Succes total la final de an pentru Scorpioni, schimbare majoră pentru Vărsători
Click.ro
Horoscop săptămâna 26 decembrie - 1 ianuarie. Succes total la final de an pentru Scorpioni,...
Arhitecții Teoriei haosului: Cum folosesc experții pro-Kremlin turbulențele geopolitice pentru a justifica războiul Rusiei din Ucraina
Digi 24
Arhitecții Teoriei haosului: Cum folosesc experții pro-Kremlin turbulențele geopolitice pentru a justifica războiul Rusiei din...
Mirabela Grădinaru, despre cum i s-a schimbat viața de când Nicușor Dan e președinte: „Ulterior am obținut și acest drept”
Digi24
Mirabela Grădinaru, despre cum i s-a schimbat viața de când Nicușor Dan e președinte: „Ulterior...
Prezentare video Renault Clio 6. Dacia Sandero va primi același motor de 1,8 litri ca și modelul francez
Promotor.ro
Prezentare video Renault Clio 6. Dacia Sandero va primi același motor de 1,8 litri ca...
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-a pus dracu' să-mi iau păpușă gonflabilă inteligentă!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-a pus dracu' să-mi iau păpușă gonflabilă inteligentă!
Google pregătește super-functia care schimbă regulile Gmail!
go4it.ro
Google pregătește super-functia care schimbă regulile Gmail!
Ce lichide să nu verși niciodată în chiuvetă și de ce?
Descopera.ro
Ce lichide să nu verși niciodată în chiuvetă și de ce?
Gran Turismo 7 se extinde cu update-ul Spec III si DLC-ul Power Pack. Ce conținut nou va primi jocul
Go4Games
Gran Turismo 7 se extinde cu update-ul Spec III si DLC-ul Power Pack. Ce conținut...
Fuge din România și vrea să scape repede de marfă! Lichidare de stoc la unul dintre cele mai mari magazine
Gandul.ro
Fuge din România și vrea să scape repede de marfă! Lichidare de stoc la unul...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Adriana Bahmuțeanu, ca un vampir lângă ficus! Fotografia misterioasă de pe casa scării care rescrie ...
Adriana Bahmuțeanu, ca un vampir lângă ficus! Fotografia misterioasă de pe casa scării care rescrie legenda Prigoană
Motivul real pentru care pensiunile din România sunt goale. De ce aleg turiștii Bulgaria sau Ungaria
Motivul real pentru care pensiunile din România sunt goale. De ce aleg turiștii Bulgaria sau Ungaria
Kim Kardashian, la schi într-un costum de 800 de dolari. Nimeni nu a știut că este ea cea de pe pârtie
Kim Kardashian, la schi într-un costum de 800 de dolari. Nimeni nu a știut că este ea cea de pe pârtie
Mii de români vor rămâne fără loc de muncă în 2026. Care sunt domeniile în care vor fi concediați ...
Mii de români vor rămâne fără loc de muncă în 2026. Care sunt domeniile în care vor fi concediați cei mai mulți
Este alertă în România. Comitetul pentru Situații de Urgență a fost convocat. Ce se va întâmpla ...
Este alertă în România. Comitetul pentru Situații de Urgență a fost convocat. Ce se va întâmpla în următoarele ore
Care este motivul pentru care te trezești între 3 și 5 dimineața. Explicația științifică
Care este motivul pentru care te trezești între 3 și 5 dimineața. Explicația științifică
Vezi toate știrile
×