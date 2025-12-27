Care este numele perfect pentru un nou-născut? Inteligența artificială are răspunsul

Care este numele perfect pentru un nou-născut? AI-ul pare să aibă o părere despre aproape orice: ce ar trebui să mănânci, cum să te antrenezi, cu cine să te combini și, mai nou, cum să-ți botezi copilul. Iar dacă ar fi să o ascultăm, inteligența artificială are deja un favorit clar — unul care începe să-i convingă și pe părinți.

Potrivit unui val recent de discuții despre nume de bebeluși, AI-ul pare să se întoarcă mereu la aceeași alegere. Elara — un nume sonor, delicat, cu rădăcini în mitologia greacă și, poate cel mai important, fără „bagaj emoțional”.

Care este numele perfect pentru un nou-născut?

Pentru că nu coincide cu numele unei foste iubite sau al unei colege antipatice de la școală, Elara e o alegere fără asocieri negative. Doar un nume curat, neutru și, totodată, surprinzător de atractiv pentru algoritmi.

Publicația New York Post l-a numit recent „numele preferat al inteligenței artificiale”, iar platforma de analiză onomastică Namerology a mers și mai departe, declarându-l Numele Anului 2025.

De ce e inteligența artificială obsedată de „Elara”?

Explicația vine de la experta în nume Laura Wattenberg, care studiază tendințele culturale cu precizia unui meteorolog. Într-o postare devenită virală, ea a scris:

„Elara este un nume extrem de rar în lumea reală. Dar în lumea inteligenței artificiale este peste tot.”

După cum spune ea, numele apare constant în texte generate de AI — de la probleme de matematică până la romane fictive.

„Apare în toate genurile de texte. Practic, a devenit mascota conținutului generat de AI”, spune Wattenberg.

Ea glumește, spunând că Elara este simbolul a așa-zisului „AI slop”, adică avalanșa de conținut artificial care invadează internetul.

Dar ce părere au oamenii?

Interesant este că părinții au început să îndrăgească acest nume cu mult înainte ca AI-ul să-l promoveze. Pe forumuri precum Reddit, utilizatorii vorbesc despre Elara de ani buni, relatează revista Vice.

„O prietenă are o fetiță de trei ani pe nume Elara. E un nume superb și foarte rar”, scria cineva încă din 2022. „Sună magic, internațional, ca un nume de zână”, a comentat un alt utilizator.

Mulți îl asociază cu mitologia greacă sau cu una dintre lunile lui Jupiter, ceea ce îi dă un aer misterios, aproape cosmic.

Va deveni Elara următorul Emma?

Deocamdată, nu. În topurile oficiale, numele clasice încă domină: Emma, Mia, Noah, Liam. Dar trendurile se schimbă rapid, iar Elara pare genul de nume care poate exploda peste noapte.

Așa că, dacă vrei un nume modern, poetic și cu aer futurist, se pare că inteligența artificială are deja un răspuns pregătit. Până atunci, rămâne de văzut dacă Elara va deveni următorul mare hit sau doar un alt lucru bun pe care AI-ul l-a stricat.

