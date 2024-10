Cum a cunoscut-o Adrian Mutu pe Sandra, de fapt. Cei doi sunt căsătoriți de aproape 10 ani

Adrian Mutu a făcut dezvăluiri despre căsnicia sa cu Sandra. Cei doi sunt căsătoriți de aproape 10 ani, iar fostul fotbalist este extrem de fericit alături de soția sa. În cadrul unui interviu, „Briliantul” a povestit cum și-a cunoscut partenera de viață. A pus ochii pe ea cu mult timp înainte de a începe o relație oficială.

Adrian Mutu a mai fost căsătorit în trecut de două ori, cu Alexandra Dinu, respectiv Consuelo Matos Gómez. Ei bine, aceste relații nu au mai funcționat, însă a treia oară a fost cu noroc. Fostul antrenor de la Rapid și-a găsit, în cele din urmă, liniștea alături de Sandra. Cei doi au și un băiețel pe care l-au numit Tiago. „Briliantul” speră ca fiul lui să îi moștenească pasiunea pentru fotbal.

Sandra și Adrian Mutu trăiesc o poveste de dragoste superbă. Cei doi s-au căsătorit în urmă cu aproape 10 ani, iar acum au o familie împlinită. Fostul fotbalist a fost mereu discret cu viața sa personală, însă atunci când a avut ocazia nu s-a ferit să vorbească despre soția lui.

În cadrul unui interviu, „Briliantul” a povestit cum a cunoscut-o pe Sandra. Puțini știu faptul că Adrian Mutu a întâlnit-o pe soția sa cu mult timp în urmă, pe vremea când el avea 30 de ani, iar ea doar 15 ani. De asemenea, la acea vreme, antrenorul era căsătorit cu cea de-a doua soție, Consuelo Matos Gómez.

„Eu am văzut-o pe Sandra când era mai mică, când era la Miss România, avea 15 ani, mi-a plăcut de atunci, îmi plăcea de faptul cum arăta, aveam 30 de ani pe vremea aia, eram și însurat. Când am divorțat eu m-am mutat și în România și am avut posibilitatea să o cunosc pe Sandra și m-am bucurat.”, a declarat Adrian Mutu, în urmă cu ceva timp, în cadrul unui podcast.