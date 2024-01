Cum l-a schimbat soția, Sandra, pe Adrian Mutu. „Fluturașii au sensul lor la 20 de ani”

Adrian Mutu și Sandra Bachici trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de aproximativ 10 ani. S-au căsătorit în 2015 și împreună au un băiețel superb pe nume Tiago. „Briliantul” a dat din casă, acum ceva timp, și a vorbit despre relația amoroasă pe care o are cu partenera lui de viață. Cât de mult li s-a schimbat mariajul odată cu trecerea anilor?

Adrian Mutu a cunoscut din nou iubirea atunci când a întâlnit-o pe Sandra Bachici. Sunt împreună cu un deceniu și au un băiețel minunat pe nume Tiago. Sunt căsătoriți de opt ani și relația lor este la fel de sudată ca-n prima zi. Chiar dacă nu mai există „fluturași în stomac” ca în iubirile de adolescenți, Mutu recunoaște că dragostea pentru Sandra l-a făcut să se maturizeze și să fie pe drumul cel bun.

„Briliantul” a recunoscut că au existat greșeli de-a lungul timpului, însă mereu a avut ce să învețe din ele. Acum, se simte mândru pentru viața pe care o are și spune că nu ar schimba nimic. Fostul mare fotbalist consideră că a renăscut din greșelile comise în trecut și acum are parte de o viață frumoasă.

„Poate că sunt omul care sunt, pentru ceea ce am făcut, iar eu sunt mândru de ceea ce sunt în momentul ăsta. Apropo de greșeli, sunt foarte bucuros de faptul cum am reușit să gestionez pe undeva, să mă reîntorc și să renasc și să am viața pe care o am acum, că nu a fost ușor”, a mai spus Mutu.