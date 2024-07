Mutu și-a băgat soția la înaintare! Masculilor le-a stat ”ceasul” chiar în buza mării: și-a făcut apariția Sandra, într-un minuscul costum de baie!

Sandra Mutu l-a eclipsat pe „Briliant” la malul mării! Dacă până acum el era în centrul atenţiei oriunde apărea, ei bine lucrurile s-au cam schimbat. Ce-i drept, antrenorul nu a dorit să atragă atenţia, în schimb, soţia lui, chiar şi fără voia ei, a captat toate privirile. CANCAN.RO a surprins-o pe soţia fostului fotbalist în valurile mării, în toată splendoarea. Nu rataţi, așadar, imaginile incendiare din GALERIA FOTO!

Adrian Mutu nu are nevoie de prea multe prezentări. Dincolo de carieră, a avut o viață personală tumultuoasă, s-a căsătorit de trei ori, însă femeia care i-a furat inima cu adevărat e actuala soție, Sandra. Dar nu e de mirare… Chiar dacă a adus pe lume un copil, bruneta arată exact ca pe vremea în care soţul ei a văzut-o pentru prima dată. Mai exact la 15, 16 ani.

Când soacra-i lângă el, Adrian Mutu nu are nicio grijă!

Este mai mult decât evident că antrenorul are cu ce să se mândrească! Şi o face ori de câte ori are ocazia. Familia Mutu se află pe litoral, iar CANCAN.RO a fost ca de fiecare dată pe fază. Am surprins imagini tari cu Sandra pe care urmează să le prezentăm în detaliu. Dar să o luăm cu începutul.

Adrian Mutu a avut o perioadă aglomerată din punct de vedere profesional, ba chiar se spune că el ar putea fi următorul selecţioner al României, după plecarea lui Edi Iordănescu. Până când lucrurile se vor concretiza, antrenorul a decis să ia o mică pauza de la activitate. Nu a ales o destinaţie exotică din afara ţării, cel mai probabil pentru că i-a fost mai uşor să ajungă pe litoralul românesc.

De cum a ajuns pe plajă, obiectivul lui Mutu a fost unul singur: relaxare. A dormit, a stat pe telefon, a savurat la un moment dat şi un cocktail rece, fără să-l intereseze ce se întâmplă în jurul lui.

Evident, atunci când ai o soţie atât de frumoasă nu poţi să o laşi singură sau nesupravegheată. Însă, „Briliantul” a avut un ajutor de nădejde pe care ştia că se poate baza. Soacra lui! Este cunoscut faptul că cei doi au o relaţie foarte bună, se înţeleg de minune, iar Mariana Bachici a fost mereu alături de cei doi.

Sandra Mutu, „spectacol” în valurile mării!

Şi de această dată, mama Sandrei şi-a făcut „datoria”. Nu şi-a scăpat nicio secundă fiica din ochi, a fost atentă la toate nevoile şi a avut grijă ca nimeni să nu se apropie prea mult de ea.

Sandra Mutu a făcut senzaţie la mareLa un moment dat, bruneta a vrut să se răcoreacă în valurile mării, iar mama ei, bineînţeles a însoţit-o. Adrian Mutu a fost foarte relaxat în tot acest timp pentru că ştia că nimic rău nu i se poate întâmpla. Bruneta a stat preţ de câteva minute în apă, dar suficient pentru ca toţi bărbaţii să o admire. Dacă privim atent imaginile, ne dăm seama că şi femeile au privit-o lung. Până la urmă ce-i frumos şi lui Dumnezeu îi place!

