Asta o tentează pe Simona Pătruleasa! Revenirea în televiziunea, după plecarea de la Kanal D, îi face cu ochiul, dar… adio pupitrul de știri?

Simona Pătruleasa se retrăgea, toamna trecută, de la pupitrul știrilor Kanal D, dedicându-se unor proiecte personale. După o pauză de 8 luni, perioadă în care a onorat invitații la câteva emisiuni, prezentataorea TV recunoaște că îi lipsește adrenalina directului și că îi e cam dor de televiziune. În interviul exclusiv acordat pentru CANCAN.RO, Simona Pătruleasa ne-a mărturisit că, pe lângă știri, ia în calcul și un alt domeniu, cu care a mai cochetat punctual în trecut. Vedeta ne-a povestit șu despre fiica ei, în prag de adolescență, dar și cine își asumă rolul de polițist rău în familia lor.

Simona Pătruleasa nu își arată vârsta și și-a păstrat silueta de invidiat. Este atentă la alimentație, dar și la sport, pe care l-a integrat în viața ei. Vedeta a fost prezentă la lansarea ediției de vară A list Magazine.

Simona Pătruleasa: “Încercăm să discutăm, să cădem de acord”

CANCAN.RO: Cum reușești să te menții? Arăți foarte bine!

Simona Pătruleasa: Mulțumesc! Cu o mică dietă, cu puțină reținere de la dulciuri. Sunt atentă la ce mănâncă. Am început să fac pilates, fac sport atât cât pot, merg pe jos, cam genul ăsta de activitate.

Citește și: Motivul real pentru care Simona Pătruleasa a plecat de la Kanal D. A spus adevărul despre cei 16 ani la postul TV

CANCAN.RO: Am văzut că Ingrid te mai însoțește la evenimente.

Simona Pătruleasa: Dacă îi face plăcere, merge. Când era mică o luam și nu avea așa un cuvânt de spus că era mică, dar acum dacă nu vrea să meargă și îmi spune că nu vrea, că preferă să stea acasă, nu insist. Este în clasa a VIII -a, în sistem privat. Dă examene de final de an, cu emoții, cu multă muncă.

CANCAN.RO: Cum se raportează Ingrid la tehnologie? Cât timp petrece în fața ecranelor?

Simona Pătruleasa: De luni până vineri, dacă e posibil deloc. În weekend. În rest, de luni până vineri citim, cântăm la pian, joacă tenis de câmp, pictează, ieșim în natură.

Simona Pătruleasa: “Nu am putut să-i refuz pe cei de la Pro TV”

CANCAN.RO: Ești pregătită pentru provocările care vin la pachet cu adolescența?

Simona Pătruleasa: Cred că niciodată nu ești sută la sută pregătit, dar încercăm să facem față și încercăm să vorbim cât mai mult, să discutăm, să cădem de acord, să fie undeva la mijloc o situație, dacă nu ne convine deoparte sau de alta.

CANCAN.RO: Cine își asumă rolul de polițist rău?

Simona Pătruleasa: Eu, din păcate. Aici ne referim mai mult la lucrul în plus. Mie îmi place să lucreze în plus, pentru că eu consider că doar așa va evolua. Doar așa va putea să se autodepășească, că despre asta este vorba.

CANCAN.RO: Profesional ce faci după plecarea de la Kanal D? Ce planuri ai?

Simona Pătruleasa: Am avut tot felul de lucruri. Deși am zis că nu o să apar la TV o perioadă și că o să fac o pauză, nu am putut să-i refuz pe cei de la Pro TV și am fost la Măruță, am fost și la Vorbește lumea, am fost invitată. Am avut câteva colaborări, proiecte personale și sută la sută implicată în sistemul de învățământ. Nu am timp să mă plictisesc, asta e clar. Stăteam și mă gândeam că acum sunt mai agitată și mai implicată în foarte multe lucruri decât o făceam înainte. Nu știu care e explicația.

Simona Pătruleasa: “Iau în calcul că aș putea să schimb puțin macazul”

CANCAN.RO: Mă așteptam să îmi spui că acum ai timp pentru tine, pentru micile pasiuni.

Simona Pătruleasa: Și înainte aveam. Eu cred că dacă ne dorim cu adevărat, reușim să facem tot ceea ce ne dorim, dar probabil că înainte și programul acela de dimineață eram mult mai obosită. Una e să te trezești să bei o cafea și să fii țiplă la TV și alta e să bei o cafea și să-ți să-ți duci copilul la școală.

CANCAN.RO: Te gândești să-ți prelungește această pauză sau îți este dor de televiziune?

Simona Pătruleasa: Îmi este foarte dor, recunosc. Am momente când aud în cască, îl aud pe Petrică, fostul meu coleg, și pe Lili spunându-mi 10, 5, ești! Nu știu, să văd ce-mi oferă viața. O să vedem.

CANCAN.RO: Îți dorești tot știri sau te gândești poate la zona de divertisment?

Simona Pătruleasa: M-am gândit și la asta. N-aș zice nu, pentru că o bună perioadă de timp am refuzat, deși eu am mai avut niște mici colaborări și aici mă refer la momentul când am jucat, m-am bucurat de invitația celor de la Divertis câteva episoade, am jucat alături de Loredana, de Sergiu Nicolaescu în film, adică am mai ieșit din zona de confort, dar da, de ce nu? Mă gândesc, iau în calcul că aș putea să schimb puțin macazul.

Foto: Cancan/ Instagram

Citește și: Simona Pătruleasa e răsfăţata familiei! Îşi trăieşte viaţa din plin, după plecarea de la Kanal D!

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.