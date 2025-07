Cu ce se ocupă fiica Andreei Bănică la doar 16 ani. Artista este tare mândră de Sofia: “Este foarte responsabilă”

Andreea Bănică a dat din casă! Fiica ei și a lui Lucian Mitrea este o adolescentă responsabilă, care nu aruncă banii pe lucruri inutile. Sofia primește lunar de la părinți o anumită sumă de bani, dar nu ajunge niciodată să rămână fără finanțe, ci chiar se adună pe card o sumă frumușică de la o lună la alta. În interviul exclusiv acordat pentru CANCAN.RO, artista ne-a povestit că Sofia lucrează în ture la hotelul lor de la Eforie și este recompensată pentru efortul depus. Se consultă cu Andreea înainte de a face o investiție în haine și chiar își ceartă tatăl când observă anumite cheltuieli, după cum ne-a povestit Andreea Bănică.

Artista și Lucian Mitrea și-au educat copii astfel încât să nu ia totul de-a gata, ci să conștientizeze valorea banului și cum se câștigă. Mai mult, artista este încântată că și la școală se pune accent pe anumite informații utile legate de antreprenoriat.

Andreea Bănică: “Știe că trebuie să muncească pentru ceea ce primește și, până la urmă, este normalitate să fie așa”

CANCAN.RO: Obișnuiești să împarți hainele, gențile cu fiica ta, Sofia?

Andreea Bănică: Cu măsură. Nu am o problemă să împart cu ea, doar că tot timpul îi spun: ai grijă! Cu măsură! Tu nu trebuie să apari așa! E ok, eu sunt artist, pot să apar așa, tu mai ai să mai crești, să poți să prețuiești ceea ce ai în mână.

Sofia este acel copil care nu cere. Nu cere, nu are nevoi mari, se mulțumește cu ce are. Știe că trebuie să muncească pentru ceea ce primește și, până la urmă, este normalitate să fie așa. Are 16 ani. Dar dacă mă sună: “Mama, vreau și eu rochia asta! Pot să mi-o iau?“ Normal, nu este o problemă. N-am avut când eram mică, să aibă ea!

Andreea Bănică este mândră de fiica ei, Sofia

Andreea Bănică: “Îl ceartă pe taică-su”

CANCAN.RO: Tot așa, are card și îi încarci o anumită sumă?

Andreea Bănică: Are cardul ei și are o sumă pe lună, doar că nu ajunge niciodată să o cheltuiască. Întotdeauna i se adună luna viitoare, luna viitoare. Și s-a adunat acolo o sumă frumușică. Nu e cheltuitoare. Este foarte responsabilă. Îl ceartă pe taică-su când vede că el cheltuiește ceva. “Aaa, cât ai cheltuit de pe card! Ce ai făcut? Pe ce ai aruncat bani?” “M-a încertat fii-ta, mă sună că am cheltuit nu știu cât”. Da, este responsabilă, îmi place de ea. E ce trebuie.

CANCAN.RO: O mai responsabilizezi vara asta să mai lucreze la hotel?

Andreea Bănică: Da, este la mare, mâine intră în tură ei la recepție. Întâmpină clienții, face cazări, face rezervări. Este foarte isteață. Eu nu eram așa la 16 ani, sincer.

Și eu munceam la 16 ani, că am muncit de la 7 ani, dar parcă în ziua de azi copiii mi se par mult mai isteți. Bine, sunt în lumea lor, clar, haos, dar sunt mult mai isteți. Generația asta se descurcă mai ales în privința tehnologiei.

CANCAN.RO: Pe lângă salariu, obișnuiești să îi mai dai și bonusuri, așa pentru performanță, cum ar veni?

Andreea Bănică: Absolut. Și vara trecută i-am dat. Nici nu se pune problema. Dar cu limită, asta e important. De ziua ei, de ziua numelui sunt… Anul trecut, după o vară frumoasă, i-am luat două perechi de pantofi.

Andreea Bănică: “ Eu la 7 ani vindeam corcodușe și flori în fața teatrului de vară”

CANCAN.RO: Noah ce vârstă are și ce face?

Andreea Bănică: Noah are opt ani și jumătate. El voia să vândă vată de zahăr în fața hotelului. Am zis: îți iau mașina de vată de zahăr de acasă și te pun acolo, în fața hotelului (n.r. râde). Lasă să e bine! Eu la 7 ani vindeam corcodușe și flori în fața teatrului de vară. Trebuie să învețe, să pornească de mici. Să-și dea seama că nu este ușor să câștigi un ban. Și cum se câștigă banii? Și câți bani câștigi? Bun. Nu ăsta este principalul lucru la care mă gândesc, dar, pe lângă școala, trebuie să știi câte ceva. Și e bine că și la școală au încep să-i învețe antreprenoriatul. Asta e important.

Foto: Instagram

