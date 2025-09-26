Ce este Serratia marcescens, bacteria din cauza căreia au murit 6 copii la Spitalul ”Sfânta Maria” din Iași

Tragedie uriașă la Spitalul Clinic de Copii „Sf. Maria” din Iași! Șase pacienți internați pe secția ATI și-au pierdut viața după ce au fost infectați cu bacteria Serratia marcescens, un microb extrem de periculos pentru persoanele vulnerabile și rezistent la tratamentele cu antibiotice.

Primul caz a fost confirmat pe 7 septembrie, iar focarul a fost declarat oficial pe 15 septembrie, când au apărut mai multe îmbolnăviri. Cu toate acestea, secția ATI a fost închisă abia pe 24 septembrie, timp în care au murit cinci bebeluși și un copil de 12 ani, toți cu afecțiuni cronice grave. DSP Iași a anunțat declanșarea unei anchete epidemiologice pentru a stabili cum a fost posibil acest dezastru.

În prezent, în secția ATI mai este internat un singur copil, în vârstă de un an, diagnosticat cu probleme renale și hematologice, și el fiind depistat cu aceeași bacterie.

Ce este Serratia marcescens

Serratia marcescens este o bacterie oportunistă, adică afectează în special pacienții cu imunitatea compromisă, cei ventilați mecanic sau cei cu dispozitive medicale interne (catetere, proteze). În cazul persoanelor sănătoase, infecțiile sunt rare și de obicei tratabile. Însă la pacienții spitalizați, riscul de complicații este uriaș.

Localizarea infecției contează enorm: dacă infecțiile urinare sau pulmonare pot fi tratate cu succes, formele invazive, precum septicemia, meningita sau endocardita, au o rată de mortalitate alarmantă, estimată la 30-40%. Gravitatea este amplificată de rezistența crescută a bacteriei la antibiotice, ceea ce face ca opțiunile de tratament să fie limitate.

Cazul de la Iași scoate din nou în evidență fragilitatea sistemului medical atunci când vine vorba de infecțiile nosocomiale. Pentru pacienții vulnerabili, cum sunt copiii internați pe ATI, o astfel de bacterie poate fi fatală dacă nu este identificată și tratată rapid, pe baza unei antibiograme corecte.

