Pericolul adus de vremea rea: copiii și vârstnicii sunt cei mai afectați

În această perioadă, odată cu răcirea vremii, copiii și bătrânii sunt extrem de vulnerabili în fața frigului. Medicii avertizează că sezonul gripelor și virozelor este oficial deschis. Adrian Marinescu, managerul al Institutului de boli infecțioase Matei Balș din Capitală se așteaptă ca numărul cazurilor de gripă să crească și mai mult

La debutul unui nou sezon rece, medicii din România trag un semnal de alarmă în rândul cetățenilor. Din cauza schimbărilor de temperatură și a imunității care scade în lipsa expunerii la soare, cazurile de răceală și gripă cresc de la o săptămână la alta.

A început sezonul gripei și virozelor

Crește astfel incidența ifecțiilor respiratorii, a răcelii și a gripei. Copiii și vârstnicii sunt cei mai vulnerabili în această perioadă. Febra și tusea sunt primele și cele mai comune simptome, însă unul dintre factori este numărul mici de vaccinări.

Deși este abia începutul iernii, spitalele și camerele de gardă sunt tot mai aglomerate cu pacienți. Ritmul prezentărilor crește de la o zi la alta, iar medicii trag un semnal de alarmă.

”Virozele respiratorii au simptome destul de ușoare, care pot fi gestionate în siguranță și acasă. Dacă stare generală a copilului este una proastă, este somnolent, când febra este mare, nu se hidratează corespunzător, abia atunci se impune un consult medical”, a spus Ioana Codreanu, medic primar pediatru.

Gripa debutează brusc, cu febră puternică fără să cedeze la antitermicele uzuale. Când este însoțită de tuse și o stare generală de rău, în mare parte din cazuri, e nevoie de tratament în spital. Până acum, aproape 50 de cazuri de gripă au fost confirmate clinic.

”Gripa este o infecție virală care nu trebuie să o luăm în glumă, pentru că la pacienții cu factor de risc poate fi extrem de gravă și poate decompensa bolile cronice ale pacientului nostru și să se ajungă până la spitalizare sau chiar deces”, informează Rodica Tănăsescu, medic de familie.

Adrian Marinescu, manager al Institutului de boli infecțioase Matei Balș din Capitală se așteaptă ca numărul cazurilor de gripă să crească și mai mult.

”Ne așteptăm ca în cursul acestei luni să fie o creștere importantă a cazurilor. Iarna își intră în drepturi și ne așteptăm să fie o creștere și mai mare. Eu cred că trebuie gândit la nivel de prevenție”, a spus managerul de la Matei Balș.

