Alertă în lumea medicală! Ce este și cum se manifestă Boala X, o afecțiune care a ucis zeci de oameni

O nouă afecțiunea a ridicat îngrijorări în lumea medicală internațională. Este vorba despre boala X, care se manifestă precum o răceală, însă poate avea consecințe grave. Până în prezent, au fost infectate 500 de persoane, dintre care 71 și-au pierdut viața. Beatrice Mahler, fostul manager al Institutului Marius Nasta din București, a tras un semnal de alarmă cu privire la această boală.

Marți seara, 10 decembrie, fostul manager al Institutului Marius Nasta din București, Beatrice Mahler, a tras un semnal de alarmă cu privire la boala X, o afecțiune care a atras atenția lumii medicale internaționale.

Beatrice Mahler a precizat că boala X este privită cu multă atenție de lumea medicală internațională. Afecțiunea se transmite prin aer, iar simptomele sunt asemănătoare cu cele ale gripei. Până în prezent, s-au înregistrat în lume deja 71 de decese dintr-un număr total mai mic de 500 de cazuri. â

De asemenea, fostul manager al Institutului Marius Nasta din Bucureşti a afirmat că populaţia trebuie protejată. Totuși, ea a susținut că medicii din cel mai mare spital de boli respiratorii din România nu au primit această informare.

„Nu este un joc şi nici o glumă, este o boală pe care lumea medicală internaţională o priveşte cu mare atenţie. Până acum ştim că se transmite prin aer. Simptomele seamănă în primele zile cu gripa. Adică: febră, dureri de cap, tuse, dificultăţi de respiraţie. Ulterior apare anemia severă, care necesită transfuzii de sânge. Până în prezent sunt declarate 71 de decese dintr-un număr total mai mic de 500 de cazuri. Congo, căci acolo a apărut boala X, a cerut ajutor internaţional pentru pacienţi, dar şi pentru a identifica cine produce boala.

Haosul zilelor actuale nu înseamnă protecţie. Dar poate asta se doreşte: HAOS… Sunt medic în cel mai mare spital de boli respiratorii din România, iar acestă informare nu am primit-o, deşi World Health Organization (WHO) atrage atenţia că vorbim de o afecţiune respiratorie. Poate nu se consideră important ca spitalele să fie pregătite pentru situaţii dificile. M-am întrebat dacă strategia Ministerul Sănătăţii – România este cea de a atenţiona populaţia… am căutat… nu am găsit nimic. ”, a scris Beatrice Mahler pe Facebook.