Bancul începutului de săptămână | În cușeta vagonului de dormit, se aude o bufnitură

Nu trebuie să tracă nicio zi fără o porție copioasă de râs, iar pentru asta am pregătit un banc care cu siguranță o să te amuze copios. Protagoniștii de astăzi sunt Mitică și soția sa. Cei doi călătoresc cu trenul, iar deznodământul este hilar.
În cușeta vagonului de dormit, se aude o bufnitură. Buimacă de somn, soția întreabă:
– Ce-a căzut acolo, Mitică?
– Pijamaua, dragă.
– Cu atâta zgomot?
– Eram și eu în ea!
Lecția de limba română. Profesorul întreabă:
-Ion, ce este deznădejdea?
-Deznădejdea este atunci când mergi seara pe drum, în fața ta merge o fată frumoasă, iar când să te apropii de ea, apare un autobuz și ea pleacă.
-Bine, bravo, Ionele!
-Vasile, ce este deznădejdea?
-Deznădejdea este atunci când mergi seara pe drum, în fața ta merge un băiat frumos, iar când să te apropii de el, apare un autobuz și el pleacă.
-Hmmm!
-Bulă, ce este deznădejdea?
-Deznădejdea e atunci când mergi seara pe drum, în urma ta merge Vasile, iar la orizont nu se vede nici un autobuz.
– Bulă, am un sac întreg cu haine. Aș vrea să le donez, cum să procedez?
– Bubulino, de ce nu le arunci la gunoi? E mai simplu.
– Sunt persoane care suferă de foame și ar avea nevoie de hainele astea.
– Bubulino, crede-mă! Cei cărora li se potrivesc hainele tale.. în mod sigur nu suferă de foame.
PS: Momentan, Bulă se recuperează la ATI.
Bulă se duce la o primă întâlnire cu o tipă agățată pe Facebook. Pentru cazul în care pozele nu s-ar fi potrivit cu realitatea și nu i-ar fi plăcut de ea, a aranjat cu prietenul lui, Ștrulă, să îl sune după un sfert de oră, ca să își asigure o scuză pentru a pleca, din cauza unei așa-zise situații de urgență.
Se întâlnesc cei doi într-o cafenea, comandă câte o cafea și schimbă câteva vorbe, dar este clar că lui Bulă nu îi place deloc tipa. După 15 minute, îi sună telefonul. După ce vorbește la telefon, afișează o față tristă și îngrijorată. Îi spune tipei:
– Îmi pare rău, dar trebuie să plec. Bunicul meu tocmai a murit.
– Slavă Domnului! Dacă nu murea al tău, ar fi murit al meu…
