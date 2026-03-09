Acasă » Bancuri » Bancul începutului de săptămână | În cușeta vagonului de dormit, se aude o bufnitură

Bancul începutului de săptămână | În cușeta vagonului de dormit, se aude o bufnitură

09/03/2026 | 17:18
Nu trebuie să tracă nicio zi fără o porție copioasă de râs, iar pentru asta am pregătit un banc care cu siguranță o să te amuze copios. Protagoniștii de astăzi sunt Mitică și soția sa. Cei doi călătoresc cu trenul, iar deznodământul este hilar.

În cușeta vagonului de dormit, se aude o bufnitură. Buimacă de somn, soția întreabă:

– Ce-a căzut acolo, Mitică?

– Pijamaua, dragă.

– Cu atâta zgomot?

– Eram și eu în ea!

Ion și deznădejdea

Lecția de limba română. Profesorul întreabă:

-Ion, ce este deznădejdea?

-Deznădejdea este atunci când mergi seara pe drum, în fața ta merge o fată frumoasă, iar când să te apropii de ea, apare un autobuz și ea pleacă.

-Bine, bravo, Ionele!

-Vasile, ce este deznădejdea?

-Deznădejdea este atunci când mergi seara pe drum, în fața ta merge un băiat frumos, iar când să te apropii de el, apare un autobuz și el pleacă.

-Hmmm!

-Bulă, ce este deznădejdea?

-Deznădejdea e atunci când mergi seara pe drum, în urma ta merge Vasile, iar la orizont nu se vede nici un autobuz.

Alta bancuri amuzante

– Bulă, am un sac întreg cu haine. Aș vrea să le donez, cum să procedez?

– Bubulino, de ce nu le arunci la gunoi? E mai simplu.

– Sunt persoane care suferă de foame și ar avea nevoie de hainele astea.

– Bubulino, crede-mă! Cei cărora li se potrivesc hainele tale.. în mod sigur nu suferă de foame.

PS: Momentan, Bulă se recuperează la ATI.

 

Bulă se duce la o primă întâlnire cu o tipă agățată pe Facebook. Pentru cazul în care pozele nu s-ar fi potrivit cu realitatea și nu i-ar fi plăcut de ea, a aranjat cu prietenul lui, Ștrulă, să îl sune după un sfert de oră, ca să își asigure o scuză pentru a pleca, din cauza unei așa-zise situații de urgență.

Se întâlnesc cei doi într-o cafenea, comandă câte o cafea și schimbă câteva vorbe, dar este clar că lui Bulă nu îi place deloc tipa. După 15 minute, îi sună telefonul. După ce vorbește la telefon, afișează o față tristă și îngrijorată. Îi spune tipei:

– Îmi pare rău, dar trebuie să plec. Bunicul meu tocmai a murit.

– Slavă Domnului! Dacă nu murea al tău, ar fi murit al meu…

×