BANCUL ZILEI | M-a sunat fosta să-mi ureze o primăvară liniștită

De: Andreea Stăncescu 09/03/2026 | 17:02
BANCUL ZILEI | M-a sunat fosta să-mi ureze o primăvară liniștită
Cel mai haios banc de primăvară

Este început de săptămână și este necesară o porție zdravănă de râs pentru a-ți merge bine următoarele zile! Indiferent cum te simți, te vei amuza când vei citi glumele de mai jos. Ți-am pregătit câteva bancuri care să îți aducă zâmbetul pe buze și să îți facă ziua mai ușoară.

M-o sunat fosta să-mi ureze o primăvară frumoasă!
A răspuns actuala Acum am două foste……și o primăvară liniştită!

Alte bancuri amuzante

Mama, supărată că fiul ei a venit bătut de vecină, pleacă nervoasă spre apartamentul acesteia.
Bate la ușă și când iese vecina îi spune:
– Doamnă, cum de îți permiți să-mi lovești copilul?
– Păi bine doamnă, așa îl educi? Cum își permite să îmi spună că sunt grasă?
– Și ce, crezi că dacă îl lovești slăbești?

Sherlock Holmes și Dr. Watson se duc cu cortul pe munte și adorm.Peste noapte, Holmes îl trezește pe bunul sau prieten:
– Watson, uita-te pe cer și spune-mi ce vezi.
Watson raspunde:
– Văd milioane de stele.
– Și ce-ți indica acest fapt?
Watson se gândește o clipa:
– Astronomic vorbind, îmi indica faptul că exista milioane de galaxii și, potențial, miliarde de planete. Astrologic vorbind, îmi indica faptul că Saturn este în Leo. Din punct de vedere temporal, este aproape trei și un sfert.
Teologic, este evident că Domnul este atotputernic și noi suntem mici și nesemnificativi.
Meteorologic vorbind, se pare că vom avea parte de o zi frumoasa mâine. Dar ce iți indica tie acest fapt?
Holmes rămâne tăcut un moment, apoi spune:
– Watson, ești un dobitoc, cineva ne-a furat cortul!!!

O domnișoară cam între două vârste intră-ntr-o dimineață veselă-n birou. Colegele o privesc nedumerite.
– Ce e?
– M-am logodit!!
– Păi…nu ziceai că n-ai să te măriți niciodată…că bărbații-s sunt nașpa?
– Am zis! Da ăsta nu e! Ăsta m-a cerut de nevastă!

