Războiul dintre Rusia și Ucraina este departe de a se termina, iar asta a confirmat și ministrul rus al Apărării, Andrei Belousov. Acesta a punctat că există „toate condițiile” ca războiul să continue și anul viitor. Mai mult, susține că NATO pregătește, de fapt, un război împotriva Rusiei.

În timp ce liderii europeni urmează să se întâlnească la Bruxelles pentru a discuta despre o pace justă și durabilă în Ucraina, ministrul rus al Apărării vorbește despre continuarea conflictului din Ucraina și un nou război purtat cu NATO. Andrei Belousov a făcut recent câteva declarații controversate.

Oficialul rus susţine că Europa şi NATO se pregătesc pentru un război direct

Miercuri, 17 decembrie, ministrul rus al Apărării, Andrei Belousov, a declarat că există „toate condiţiile” ca războiul în Ucraina să continue şi anul viitor și asta din cauza poziţiei Kievului şi a aliaţilor săi europeni, spune el. De asemenea, acesta a avertizat despre pornirea unui alt război, spunând că Europa şi forţele NATO se pregătesc pentru un război direct cu Rusia în 2030.

„Forţele NATO au început pregătirile în marş forţat pentru o confruntare cu Rusia în anii 2030. Această politică generează condiţiile reale pentru continuarea acţiunilor militare în anul următor, în 2026”, a declarat ministrul la o reuniune cu comandamentul armatei ruse.

Astfel, Andrei Belousov a spus că „este necesar să continuăm să ne impunem voinţa în faţa inamicului, să acţionăm proactiv şi să ne perfecţionăm constant metodele de război (…), să continuăm să distrugem apărarea Forţelor Armate ale Ucrainei, anihilându-i unităţile militare”.

De asemenea, ministrul rus al Apărării a anunțat că Misiunea principală pentru anul următor constă în conservarea şi creşterea ritmului ofensivei din Ucraina.

„Misiunea principală pentru anul următor constă în conservarea şi creşterea ritmului ofensivei. Este inevitabil colapsul armatei ucrainene. În cele din urmă chiar şi sponsorii occidentali ai Kievului au înţeles clar acest lucru”, a mai spus Andrei Belousov.

La reuniunea comandamentului armatei ruse a participat și președintele Vladimir Putin care a susţinut că Rusia îşi va atinge în cele din urmă obiectivele în Ucraina. Iar dacă nu o va putea face prin mijloace diplomatice va reuşi prin mijloace militare să-şi extindă „zona tampon de securitate”.

Copiii secreți ai lui Putin, ținuți departe de lume! Băieţii preşedintelui rus trăiesc într-o proprietate izolată

Ucraina, dispusă să renunțe la aderarea în NATO! Volodimir Zelenski a făcut anunțul care poate opri războiul cu Rusia