Iustin Petrescu, prima reacție după ce Marilu Dobrescu a revenit în mediul online. Unde s-a angajat influencerul

A trecut ceva timp de când a izbucnit scandalul dinbtre Marilu Dobrescu și Iustin Petrescu. Acum ambele tabere s-au mai calmat și pare că au mers mai departe și au început noi capitole din viața lor. Recent, Marilu a revenit în mediul online și se pare că nici Iustin nu stă degeaba. Cei doi foști parteneri au venit cu vești importante pentru fanii lor.

În urmă cu doar câteva luni, un adevărat scandal a izbucnit între Iustin și Marilu. La ceva timp după ce s-au despărțit, influencerița a ieșit în față și a mărturisit că în timpul relație a fost abuzată de Iustin. Acesta nu s-a lăsat nici el și i-a adus numeroase acuze roșcatei. După scandal, Marilu s-a retras din mediul online, iar Iustin s-a axat pe cariera sa.

Iustin Petrescu și-a îndeplinit visul

Recent, după o absență de două luni din mediul online, Marilu s-a întors, mulțumindu-le fanilor săi pentru toată susținerea din ultima perioadă. Ei bine, imediat după ce roșcat și-a anunțat revenirea și Iustin a făcut o mișcare importantă. Se pare că acesta nu mai este șomer, după cum îi reproșa fosta iubită, iar acum și-a deschis propriul business. Acesta și-a materializat visul de a avea o școală de muzică.

„Ideea de a face o școală de muzică nu este una nouă, este una pe care o am de mult timp. Este, de fapt, un vis. Eu am avut, la un moment dat, o mini-școală de muzică, dar nu am avut niciodată un loc special pentru așa ceva. Trebuie să simți mai bine persoana, trebuie să ai o comunicare non-verbală cu ei, pentru că unii nu pot comunica folosind aceleași cuvinte pe care le folosim noi. Astfel, trebuie să folosim limbajul corpului, ritm și muzică”, a declarat Iustin, la Antena Stars.

Încă de pe vremea când forma un cuplu cu Marilu, Iustin Petrescu visa să își deschidă o școală de muzică, iar acum a reușit să își ducă planul la bun sfârșit. Este cât se poate de mândru de reușita lui, iar în următoare perioadă își va concentra toată atenția pe acest proiect.

În noua sa școală de muzică, Iustin Petrescu a amenajat săli pentru mai multe activități: lecții de pian, chitară, vioară, bas și un spațiu dedicat tobelor. De asemenea, există și o zonă destinată producției muzicale, echipată pentru înregistrări.

Lovitură grea pentru Marilu Dobrescu după ce a rămas fără viza de Australia. Avocatul Adrian Cuculis, dezvăluiri de ULTIMĂ ORĂ: ”Nu mai poate!”

Primul verdict în procesul Marilu Dobrescu – Iustin Petrescu! Ce au decis magistrații