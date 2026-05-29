Care e cel mai scump accesoriu al lui Tzancă Uraganu. Cât costă

De: Denisa Crăciun 29/05/2026 | 12:11
Tzancă Uraganu, cel mai scump obiect/ sursa foto: social media
Tzancă Uraganu a fost prezent la emisiunea lui Denise Rifai, Furnicuțele, difuzată pe Antena 1. Cântărețul a vorbit deschis despre viața sa personală și nu numai, iar atunci când a fost întrebat cât costă cel mai scump accesoriu sau cea mai valoroasă piesă vestimentară, toți cei din platou au rămas uimiți.

Tzancă Uraganu este unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați cântăreți de manele din România. Acesta are piese care au devenit rapid hituri, iar asta i-a adus un succes uriaș. El nu are foarte multe apariții televizate, însă în cea mai recentă ediție a emisiunii Furnicuțele, prezentată de Denise Rifai alături de Oase și Ciucă, a fost prezent și Tzancă. Bărbatul a vorbit deschis despre cariera sa, dar și despre viața sa personală. Cei din platou au fost curioși să afle cât costă cel mai scump accesoriu pe care îl poartă manelistul, iar el a spus fără rețineri. Suma i-a surprins pe toți.

Cel mai scump accesoriu al lui Tzancă Uraganu

Tzancă Uraganu are o avere imensă, pe care și-a construit-o prin intermediul pieselor extrem de apreciate de fani. De curând, artistul a fost prezent în cadrul emisiunii Furnicuțele, iar subiectul banilor a fost nelipsit. Ciucă a fost curios să afle care este cel mai scump accesoriu pe care îl are manelistul, așa că nu a ezitat. El a arătat spre cameră un ceas de lux, de aur pe care îl avea pe mână. Fără niciun pic de reținere, Tzancă a spus că prețul obiectului este nici mai mult, nici mai puțin de 185.000 de euro.

Suma a provocat reacții imediate în rândul tuturor celor aflați în platou, inclusiv în rândul co-prezentatorilor, Oase și Ciucă. Aceștia nu se așteptau ca ceasul să coste atât de mult, glumind că nu au văzut niciodată atâția bani. Mai mult decât atât, unul dintre ei a spus râzând că își dorește și el obiectul de valoare „pentru o tură”.

Tzancă Uraganu, concert în timp ce mama sa se afla în spital

Pe lângă subiectele amuzante, bărbatul a scos la suprafață detalii neștiute de mulți. El a vorbit despre situațiile dificile prin care a trecut. Tzancă a explicat că a urcat pe scenă chiar în momentul în care mama lui se afla pe patul de spital.

Vă spun pe scurt, să nu intrăm în sentimente. Am avut niște probleme de sănătate cu mama, era în spital. Avea o glicemie destul de ridicată, foarte ridicată, și în cinci minute trebuia să intru la petrecere cu zâmbetul pe buze. Toată lumea mă aștepta și mă aplauda când intram. Cu cinci minute înainte vorbeam cu doctorul. Sunt niște chestii în viață care nu sunt tocmai plăcute, dar asta e, a mai declarat Tzancă Uraganu.

