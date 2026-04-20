Probleme de sănătate pentru Oana Roman. Vedeta nu se mai poate ridica din pat

Oana Roman a petrecut câteva zile bune în Egipt, acolo unde s-a dus cu ocazia zilei sale de naștere, dar și cu prilejul Paștelui. Aceasta s-a bucurat de soare, s-a relaxat, iar după ce a revenit în țară i-a îngrijorat pe fanii ei. Ea se confruntă cu probleme de sănătate serioase.

Oana Roman este o prezență foarte activă pe rețelele de socializare. După o binemeritată vacanță în care și-a încărcat bateriile, vedeta a crezut că se va întoarce în țară și își va continua activitățile de zi cu zi. Acest lucru nu s-a întâmplat și asta pentru că Oana nu se mai poate ridica din pat. Trece prin momente grele și i-a îngrijorat pe fanii ei cu cele mai recente declarații în mediul online despre sănătatea sa.

Probleme de sănătate pentru Oana Roman

Oana și fiica ei au fost plecate într-o călătorie în Egipt. Vacanța s-a încheiat, cele două au revenit în România, însă fosta prezentatoare TV nu și-a început săptămâna prea bine. În urmă cu ceva timp, ea a povestit pe rețelele de socializare că trece prin clipe complicate. A explicat că atât ea, cât și fata ei au luat contact cu un virus periculos și nu se simt prea bine. Cu toate acestea, ele au ales să se trateze acasă.

Azi e zi de stat acasă. Nu pot face mai mult decât acte și mail-uri. Și eu și Isa am luat un fel de virus intestinal și amândouă bolim de azi noapte. Pe mine m-a luat de ieri, de fapt, Isa e mai rău de azi noapte. E ceva prin aer. Stăm cuminti și o să mergem probabil și la doctor. Aveți grijă de voi!, a declarat Oana Roman.

În plus, pe lângă virusul care îi dă bătăi de cap, vedeta nu se mai poate ridica deloc din pat, deoarece i s-a înțepenit spatele. Influencerița se teme să nu ajungă să facă infiltrații.

Și cum un necaz nu vine niciodată singur…Am stat aplecată să curăț ceva la scări și…m-am înțepenit de spate. Nu mi s-a mai întâmplat de foarte mulți ani. Probabil știți ce dureri sunt… efectiv nu mă mai pot mișca. Noroc că am farmacia aproape și mi-a luat Isa tratament. Sper să nu ajung la infiltrații, a mai adăugat vedeta pe rețelele de socializare.

