Larisa Iordache și-a dus fiica de câteva luni în sala de gimnastică. Ce meserie și-ar dori să urmeze Amira

Larisa Iordache s-a întors în sala de gimnastică, dar nu pentru a face performanță așa cum ne-a obișnuit! Fosta sportivă și-a luat fiica de doar câteva luni și a dus-o în locul în care și-a petrecut foarte mulți ani, dar și în care și-a început cariera de succes. Află mai multe detalii în articol!

Amira a intrat pentru prima dată într-o sală de gimnastică. la doar câteva luni de când s-a născut. Fiica Larisei Iordache a fost captivată de decor și de locul în care mama ei are atât de multe amintiri.

Ce meserie își dorește Larisa Iordache pentru fiica ei

Larisa Iordache a trăit momente emoționante alături de fiica ei, în locul în care și-a început cariera de succes. Ea spune că cea mică se simte în largul ei, semn că ar putea să își urmeze mama pe viitor. Mai mult, fosta gimnastă ar fi încântată ca fiica ei să urmeze o carieră în domeniul televiziunii.

„Nu știu dacă pentru Amira a fost dragoste la prima vedere față de sala de gimnastică, dar pot să spun că se simte în largul ei. Cumva cunoaște locul meu de suflet și ce am trăit eu. Cu siguranță peste ceva ani o să înțeleagă mai mult, dar nu m-ar deranja să meargă și în televiziune. De ce nu?”, a spus Larisa Iordache la un post TV.

În urmă cu puțin timp, Larisa Iordache a vorbit în exclusivitate pentru CANCAN.RO. și a spus că Amira este cuminte, iar nopțile nedormite nu își făcuseră încă apariția în viața ei.

„Să știți că avem un copil cuminte, mulțumim lui Dumnezeu pentru asta, avem un copil liniștit, până acum nu am avut nopți nedormite, au fost foarte puține la număr, asta pentru că e foarte liniștită, doarme, se odihnește. Acum a început să fie din ce în ce mai activă pe timp de zi. Nopțile sunt senine și ok. Nu putem să ne plângem.”, a spus fosta sportivă.

CITEȘTE ȘI:

Larisa Iordache, TOTAL schimbată după ce a devenit mămică. Regula de la care nu se abate în viaţa de cuplu: „Am fost foarte vulnerabilă. I-am dat voie lui Cristian să…”

Larisa Iordache, despre viața de familie după botezul Amirei: „Totul se învârte în jurul ei!” Cine o ajută cu creșterea fetiței