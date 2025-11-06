Acasă » Știri » Larisa Iordache și-a dus fiica de câteva luni în sala de gimnastică. Ce meserie și-ar dori să urmeze Amira

Larisa Iordache și-a dus fiica de câteva luni în sala de gimnastică. Ce meserie și-ar dori să urmeze Amira

De: Denisa Iordache 06/11/2025 | 14:52
Larisa Iordache. Sursă foto: Instagram
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
7 poze
Vezi galeria foto

Larisa Iordache s-a întors în sala de gimnastică, dar nu pentru a face performanță așa cum ne-a obișnuit! Fosta sportivă și-a luat fiica de doar câteva luni și a dus-o în locul în care și-a petrecut foarte mulți ani, dar și în care și-a început cariera de succes. Află mai multe detalii în articol!

Amira a intrat pentru prima dată într-o sală de gimnastică. la doar câteva luni de când s-a născut. Fiica Larisei Iordache a fost captivată de decor și de locul în care mama ei are atât de multe amintiri.

Ce meserie își dorește Larisa Iordache pentru fiica ei

Larisa Iordache a trăit momente emoționante alături de fiica ei, în locul în care și-a început cariera de succes. Ea spune că cea mică se simte în largul ei, semn că ar putea să își urmeze mama pe viitor. Mai mult, fosta gimnastă ar fi încântată ca fiica ei să urmeze o carieră în domeniul televiziunii.

„Nu știu dacă pentru Amira a fost dragoste la prima vedere față de sala de gimnastică, dar pot să spun că se simte în largul ei. Cumva cunoaște locul meu de suflet și ce am trăit eu. Cu siguranță peste ceva ani o să înțeleagă mai mult, dar nu m-ar deranja să meargă și în televiziune. De ce nu?”, a spus Larisa Iordache la un post TV.

Orașul din România invadat de zebre. 11 treceri de pietoni trasate pe 260 de metri
Orașul din România invadat de zebre. 11 treceri de pietoni trasate pe 260...
SCANDALOS! Primarul din România a agresat o angajată, apoi a publicat imaginile pe internet
SCANDALOS! Primarul din România a agresat o angajată, apoi a publicat imaginile pe...

În urmă cu puțin timp, Larisa Iordache a vorbit în exclusivitate pentru CANCAN.RO. și a spus că Amira este cuminte, iar nopțile nedormite nu își făcuseră încă apariția în viața ei.

„Să știți că avem un copil cuminte, mulțumim lui Dumnezeu pentru asta, avem un copil liniștit,  până acum nu am avut nopți nedormite, au fost foarte puține la număr, asta pentru că e foarte liniștită, doarme, se odihnește. Acum a început să fie din ce în ce mai activă pe timp de zi. Nopțile sunt senine și ok. Nu putem să ne plângem.”, a spus fosta sportivă.

CITEȘTE ȘI:

Larisa Iordache, TOTAL schimbată după ce a devenit mămică. Regula de la care nu se abate în viaţa de cuplu: „Am fost foarte vulnerabilă. I-am dat voie lui Cristian să…”

Larisa Iordache, despre viața de familie după botezul Amirei: „Totul se învârte în jurul ei!” Cine o ajută cu creșterea fetiței

Tags:
Iți recomandăm
S-au majorat bursele! Cine va încasa suma de 3.700 de lei din anul școlar 2025-2026
Știri
S-au majorat bursele! Cine va încasa suma de 3.700 de lei din anul școlar 2025-2026
Dani Mocanu și fratele lui, de negăsit! Cei doi au fost dați în urmărire internațională
Știri
Dani Mocanu și fratele lui, de negăsit! Cei doi au fost dați în urmărire internațională
Black Friday 2025: Lista de reduceri puse la bătaie de marii retaileri din România
Mediafax
Black Friday 2025: Lista de reduceri puse la bătaie de marii retaileri din...
Chinezii fac primul grătar din istorie în spațiu. Cum au reușit astronauții să gătească carnea în cosmos
Gandul.ro
Chinezii fac primul grătar din istorie în spațiu. Cum au reușit astronauții să...
FOTO. Noul „power couple” din lumea bogaților. Arată spectaculos
Prosport.ro
FOTO. Noul „power couple” din lumea bogaților. Arată spectaculos
Controversele din trecutul lui Fănel Bogos, patronul Vanbet anchetat de DNA: acuzații de mită, amenzi și un dosar de crimă nerezolvat
Adevarul
Controversele din trecutul lui Fănel Bogos, patronul Vanbet anchetat de DNA: acuzații de...
O furtună geomagnetică a ajuns pe Pământ mai devreme decât preconizau specialiștii. Ce fenomene sunt așteptate în următoarele zile
Digi24
O furtună geomagnetică a ajuns pe Pământ mai devreme decât preconizau specialiștii. Ce...
Accident ciudat în București: O femeie, în stop-cardiorespirator după ce a fost rănită de un cablu de tramvai care s-a rupt
Mediafax
Accident ciudat în București: O femeie, în stop-cardiorespirator după ce a fost rănită...
Parteneri
Prezentatoarea sexy care a aflat că suferă de o o boală autoimună. Semnele la care trebuie să fii atent!
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Prezentatoarea sexy care a aflat că suferă de o o boală autoimună. Semnele la care...
FOTO. Cea mai frumoasă femeie din lume, umilită pentru felul cum arată: „Nenorocito!”
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă femeie din lume, umilită pentru felul cum arată: „Nenorocito!”
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Cine a fost actrița de-o frumusețe răpitoare care i-a dăruit lui Emeric Ienei doi copii. Legendarul antrenor va fi înmormântat cu onoruri militare
Click.ro
Cine a fost actrița de-o frumusețe răpitoare care i-a dăruit lui Emeric Ienei doi copii....
Mișcarea de rezistență din Rusia a aruncat în aer zeci de locomotive care transportau armament pe frontul din Ucraina
Digi 24
Mișcarea de rezistență din Rusia a aruncat în aer zeci de locomotive care transportau armament...
Dani Mocanu, de negăsit după ce a fost condamnat la patru ani de închisoare. Polițiștii l-au dat în urmărire
Digi24
Dani Mocanu, de negăsit după ce a fost condamnat la patru ani de închisoare. Polițiștii...
România se unește și pe asfalt: O nouă secțiune de autostradă se deschide de Ziua Națională!
Promotor.ro
România se unește și pe asfalt: O nouă secțiune de autostradă se deschide de Ziua...
BANCUL ZILEI. Bulă agață o superbă domnișoară și o duce în dormitor. Deodată se aude o bătaie puternică la uşă....
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă agață o superbă domnișoară și o duce în dormitor. Deodată se aude...
WhatsApp pune siguranța utilizatorului pe primul loc. Ce noi funcții pregătește?
go4it.ro
WhatsApp pune siguranța utilizatorului pe primul loc. Ce noi funcții pregătește?
ULUITOR: Ce au mâncat chinezii la bordul stației spațiale?
Descopera.ro
ULUITOR: Ce au mâncat chinezii la bordul stației spațiale?
Olimpiada jocurilor video a fost anulată!
Go4Games
Olimpiada jocurilor video a fost anulată!
Chinezii fac primul grătar din istorie în spațiu. Cum au reușit astronauții să gătească carnea în cosmos
Gandul.ro
Chinezii fac primul grătar din istorie în spațiu. Cum au reușit astronauții să gătească carnea...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
S-au majorat bursele! Cine va încasa suma de 3.700 de lei din anul școlar 2025-2026
S-au majorat bursele! Cine va încasa suma de 3.700 de lei din anul școlar 2025-2026
Dani Mocanu și fratele lui, de negăsit! Cei doi au fost dați în urmărire internațională
Dani Mocanu și fratele lui, de negăsit! Cei doi au fost dați în urmărire internațională
Concert cu sufletul strâns! Temișan și Davidescu, rugăciune și emoție uriașă pentru maestrul ...
Concert cu sufletul strâns! Temișan și Davidescu, rugăciune și emoție uriașă pentru maestrul Moculescu: ”Ne rugăm…” | EXCLUSIV
Dani Mocanu ia pauză 4 ani de la show-urile virale! A crezut că scapă cu o melodie
Dani Mocanu ia pauză 4 ani de la show-urile virale! A crezut că scapă cu o melodie
Vești triste despre Horia Moculescu. Medicii vin cu informații noi despre starea lui: „Noi facem ...
Vești triste despre Horia Moculescu. Medicii vin cu informații noi despre starea lui: „Noi facem tot ce este omenește posibil”
„Podcast cu Prioritate” #85 by ProMotor. Mihai Sturzu despre viața de pilot, disciplină și visul ...
„Podcast cu Prioritate” #85 by ProMotor. Mihai Sturzu despre viața de pilot, disciplină și visul de a zbura
Vezi toate știrile
×