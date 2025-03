Larisa Iordache îşi botează fetiţa! A început pregătirile pentru marele eveniment. Cine sunt naşii Amirei

Larisa Iordache și Cristian Chirița au împlinit luna aceasta 2 ani de când sunt împreună. Cei doi s-au cunoscut pe o rețea de socializare, iar chimia dintre ei a fost evidentă și lucrurile au evoluat rapid. Anul trecut a început pentru Larisa cu o cerere în căsătorie, o surpriză de proporții, care a avut loc pe terasa unui restaurant. În vară deja semnau actele de căsătorie, iar anul acesta, la finalul lunii februarie, cei doi au devenit, pentru prima oară, părinți. În interviul exclusiv acordat pentru CANCAN.RO; Larisa Iordache ne-a povestit despre noua etapă din viața ei, dar și despre semnificația zilei alese pentru creștinarea fetiței. Botezul Amirei va avea loc în luna iunie.

Larisa Iordache este o mama fericită. Fosta campioană la gimnastică îi este recunoscătoare familiei și, în special soacrei, pentru ajutorul oferit la creșterea fetiței Amira – Andreea.

Larisa Iordache: “Mama lui Cristian este foarte implicată și ne ajută foarte foarte mult”

CANCAN.RO: Felicitări pentru fetiță! Cum e noua etapă din viața ta?

Larisa Iordache: Suntem bine, dar sunt puțin obosită.

CANCAN.RO: Cum te descurci cu bebelușa? Te ajută soțul, socrii?

Larisa Iordache: Da, e alături de mine Cristian. Din punctul meu de vedere ne descurcăm super ok, pentru că atunci când sunt eu obosită, se ocupă el de cea micuță, când e el obosit, mă ocup eu. Plus că el mai are și antrenamente, competiții, dar sunt alături de noi soacra și socrul meu și familia mea, desigur, și ne ajutăm reciproc.

CANCAN.RO: Deci soacra ta este un ajutor de bază.

Larisa Iordache: Mama lui Cristian este foarte implicată și ne ajută foarte mult, stă cu bebelușa. De exemplu, în weekend, Cristian a avut competiții și am putut să merg să-l susțin. A stat mama lui Cristian cu bebelușa toată ziua. Dacă vrem să ieșim în oraș o oră-două, nu este nicio problemă, este ea acolo și stă cu cea micuță.

E plăcut să văd că avem susținere și ajutor și că putem să avem timp și pentru noi. Ne simțim confortabil cu fetița, ne luăm după programul ei și încercăm să ne facem programul cât de bine putem și să petrecem timp împreună toți și să avem timp de calitate.

Larisa Iordache: “Ne-am gândit că ar fi frumos să facem botezul pe 8 iunie, chiar în ziua în care ne-am cununat civil”

CANCAN.RO: Botezul micuței va fi imediat după Paște sau așteptați până în iunie?

Da, o să așteptăm până în iunie. Momentan avem câteva idei pe foaie și curând o să ne punem pe treabă, să organizăm totul. Ne-am gândit că ar fi frumos să facem botezul pe 8 iunie, chiar în ziua în care ne-am cununat civil, plus că eu eram însărcinată atunci, însă nu știam. Și atunci ar fi drăguț ca pe aceeași dată să fie și ziua botezului. 8 întors este semnul infinitului și atunci iubirea a venit pentru noi ca un val imens când a apărut ea în viața noastră.

CANCAN.RO: S-au așezat lucrurile foarte frumos pentru voi în acești 2 ani.

Larisa Iordache: Mi se pare că totul este în timp potrivit. Plus că ideile noastre și planurile noastre de familie și profesionale au fost în tandem încă de la început. Am mers pe aceeași lungime de undă împreună unul cu celălalt și cred că asta ne-a ajutat foarte mult să vină lucrurile așa cursiv și unul după altul. Se pare că primăvara nouă ne priește foarte mult și ne ajută să ne îmbogățim așa viața cu multă iubire.

Cine sunt nașii micuței Amira

CANCAN.RO: Vă doriți un botez restrâns pentru fetiță sau un eveniment la care să vă fie alături toți oamenii dragi?

Larisa Iordache: Am pornit și cu ideea de cununie să fie restrânsă, dar ne-am lungit puțin. Acum suntem pe aceeași idee să mergem pe restrâns, dar vom vedea cum decurg lucrurile, pentru că ne dorim ca toată lumea care își dorește să fie alături de cea micuță, că e despre ea vorba, să fie alături de ea. Nașii fetiței vor fi Alina și Marius, prieteni de familie.

