Ce i s-a întâmplat Larisei Iordache cu o zi înainte de a deveni mămică! Primele declarații după ce a născut. Fetița i-a dat mari emoții: ”Sfatul medicului a fost să…”

Larisa Iordache și Cristian Chiriță sunt în culmea fericirii după ce gimnasta a adus pe lume o fetiță! Sportiva și soțul ei și-au strâns la piept minunea care a venit pe lume chiar în ultima zi a lunii februarie. Micuța care le-a întregit viața le-a dat emoții părinților chiar înainte de a se naște. Spunem asta pentru că Larisa a fost nevoită să se interneze în spital mai devreme căci nu s-a simțit bine. A avut febră, iar medicii au sfătuit-o pe gimnastă să nască prin cezariană. CANCAN.RO a stat de vorbă cu fericita mămică și a aflat primele detalii.

Larisa Iordache și soțul ei, Cristian Chiriță, sunt mai fericiți ca niciodată de când au devenit părinții unei fetițe. Minunea care a venit pe lume în urmă cu puțin timp le-a adus celor doi zâmbetul pe buze, cunoscând fericirea supremă. Campioana a făcut declarații despre cel mai emoționant moment din viața ei.

Larisa Iordache, probleme în sala de naștere: „Am avut febră cu o zi înainte…”

Larisa Iordache și Cristian Chiriță au câștigat numeroase premii și au experiementat de-a lungul timpului tot felul de emoții, însă nimic nu s-a comparat cu venirea pe lume a fetiței lor, Amira Andreea, cu toate că micuța a venit mai devreme cu o săptămână decât era programată.

Gimnasta a avut febră și nu s-a simțit bine cu o seară înainte de a naște, astfel că emoțiile au fost la cote maxime înainte de marele moment. „Suntem bine și eu, și fetița. Sunt puțin obosită, dar bine. Am născut pe 28 februarie, ultima zi din lună. Din păcate, eu cu o seară înainte am intrat în spital pentru că am avut febră, dar e totul bine că mi-am revenit și a decurs normal și bine nașterea”, a spus Larisa Iordache.

Larisa Iordache și-a dorit să nască natural, însă medicii au decis pe ultima sută de metri că este cazul să o opereze: „Eu eram programată la operație pentru cezariană pentru că fetița era cu cordonul ombilical în jurul gâtului, iar medicii m-au sfătuit că este mai bine așa. Am născut-o cu o săptămână mai devreme, dar ea este bine. Sfatul medicului a fost să nasc prin cezariană pentru că este măricică. A avut 3,700 kg și 51 de centimetri, a ieșit măricică, seamănă cu tati” , a declarat fosta gimnastă pentru CANCAN.RO.

Gimnasta și soțul ei abia așteaptă să ajungă acasă cu micuța. Se vor externa în cursul zilei de azi și toată familia îi așteaptă să facă cunoștință cu Amira Andreea.

„Am avut emoții mari, am plâns și eu, și Cristian. A fost foarte emoționant să o văd pe Amira Andreea, așa o va chema. Sunt bine, o să intru curând în ritm. Mă externez astăzi și mergem acasă, toată lumea abia așteaptă să o vadă”, a spus Larisa Iordache.

