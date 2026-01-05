Salariu medic de familie 2026. Câți bani vor primi pentru fiecare pacient înscris

Salariul unui medic de familie include o sumă de bază în fucție de numărul de pacienți înscriși pe listă plus sume din serviciile prestate în cabinetul medical. Începând de la 1 ianuarie 2026, modul de distribuire a fondurilor a fost modificat semnificativ. Măsurile sunt prevăzute într-un ordin comun al ministrului Sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS) (nr. 2.339/2.015/2025).

Propunerea Ministerului Sănătății prevede ca doar 25% din fondul alocat asistenței medicale primare să fie redirecționați către plata per capita – în funcție de numărul de pacienți însciși pe listă. 75% va merge către plata pe consultații, controale, proceduri simple și monitorizări.

„Per capita” reprezintă o sumă de mai multe servicii – care nu pot fi fragmentate: efortul pe care medicul de familie îl face pentru a-și menține lista cu pacienți, arhivarea întregului istoric al pacientului, deținerea documentelor medicale, acțiuni administrative și relația continuă cu pacienții în absența bolii.

Cât încasează un medic de familie pentru fiecare pacient

În prezeznt, medicii de familie sunt plătiți în felul următor:

Plata per capita – bani primiți în funcție de pacienții înscriși, indiferent dacă aceștia se prezintă sau nu la consultații

Plata pentru serviciu medical: consultații, controale, monitorizări etc.

Plata per capita asigură medicilor de familie un venit relativ stabil, iar plata per serviciu este făcută strict pentru activitatea desfășurată. În anul 2026, Guvernul a decis ca plata per capita să scadă la 25% (de la 35%, o scădere de aproape 30%), iar plata pentru serviciu medical să crească la 75% (de la 65%, creștere de aproximativ 29%).

Mai exact, Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) a confirmat că în 2026, plata pentru fiecare pacient înscris pe lista medicului de familie este de 8,2 lei (plata per capita), iar pentru serviciul medical este de 10,3 lei. Măsurile sunt prevăzute într-un ordin comun al ministrului Sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS) (nr. 2.339/2.015/2025)

„Noua distribuţie 25% – 75% a bugetului aprobat în anul 2026 cu destinaţia asistenţă medicală primară se transpune prin diminuarea valorii punctului per capita şi creşterea valorii punctului per serviciu medical, care reprezintă utilizarea eficientă a fondurilor pentru a deconta servicii medicale necesare şi efectiv prestate asiguraţilor”, se arată în nota de fundamentare a ordonanței.

