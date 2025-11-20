Lista de medicamente compensate a fost suplimentată! Încă 41 de tratamente, adăugate

Lista medicamentelor compensate a fost suplimentată. Au fost adăugate 41 de noi medicamente, în baza unei ordonanţe care a fost aprobată joi de către Guvern, a anunţat Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete.

De asemenea, au fost extinse și indicaţiile pentru alte zece medicamente înscrise în această listă, a subliniat ministrul, într-o conferinţă de presă susţinută la Palatul Victoria.

Lista de medicamente compensate a fost suplimentată

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a mai precizat că aceste medicamente sunt destinate pacienţilor cu boli cardio şi cerebrovasculare, boli metabolice, oftalmologice, boli inflamatorii şi autoimune, boli rare, boli oncologice şi care au virusul HIV.

„Vorbim despre 41 de medicamente care intră în lista de compensate, iar pentru alte zece medicamente care existau în listă se extinde aria terapeutică pentru care ele se decontează.

Discutăm despre toate categoriile de medicamente, atât de medicamente în regim biosimilar, biogeneric – molecule care au aceeaşi activitate terapeutică şi care, practic, vin în completarea celor inovative aflate pe listă. Discutăm şi despre molecule inovative care intră în listă şi care au aprobare de cost-volum încă din anul 2022 şi aşteaptă compensarea. Discutăm şi despre molecule inovative, dar cu preţ mai mic, al căror preţ a scăzut datorită numărului de utilizatori care au beneficiat în România în ultima perioadă”, a declarat Rogobete.

Lista completă a medicamentelor poate fi consultată în lista CNAS, acolo unde sunt publicate de fiecare dată actualizări ale protocoalelor terapeutice. Vorbim atât despre medicamente noi, cât și despre protocoale, iar noutățile vizează și medicamente pentru tratamentul oncologic, precuum nivolumab, pembrolizumab, atezolizumab sau osimertinib. Mai mult, procesul va continua prin actualizarea listei cu alte noi medicamente sau protocoale de terapii inovative, care sunt în prezent în curs de evaluare, la nivel european.

