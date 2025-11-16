Acasă » Știri » Răsturnare de situație în cazul clinicii stomatologice în care a murit Sara! Avocatul îl contrazice pe ministrul Sănătății

Răsturnare de situație în cazul clinicii stomatologice în care a murit Sara! Avocatul îl contrazice pe ministrul Sănătății

De: Mirela Loșniță 16/11/2025 | 16:23
Răsturnare de situație în cazul clinicii stomatologice în care a murit Sara! Avocatul îl contrazice pe ministrul Sănătății

Clinica stomatologică din Capitală, unde o fetiță de doar doi ani s-a stins din viață acum câteva zile, a emis un nou comunicat, în care afirmă că „sediul în care a avut loc intervenția avea aviz de funcționare, însă autorizația sanitară finală era în curs de finalizare”. De asemenea, avocatul clinicii, Tudor Valerică, l-a contrazis pe ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete. Ce a spus acesta – vedeți în articol!

Reamintim că joi seară, Sara, o fetiță de doi ani, a murit după o anestezie generală făcută de un medic stomatolog. Sara a fost dusă de către părinții ei la stomatolog pentru tratare a două carii, însă o simplă investigație s-a transformat într-o tragedie. Fetița a murit la scurt timp după ce cadrele medicale i-au administrat anestezia totală.

Răsturnare de situație în cazul clinicii stomatologice în care a murit Sara

Avocatul clinicii, Tudor Valerică, l-a contrazis pe ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, susținând că acel cabinet „dispunea de toate condițiile minime necesare”.

„Locația respectivă avea absolut toate echipamentele necesare. Și aici mă refer la aparatul de anestezie, defibrilator, monitoare. Nu este reală afirmația că nu ar fi existat echipamentul necesar, din contră, echipamentul de acolo era peste dotarea oricărui spital de stat. Domnul ministru are informații complet greșite, preluate probabil emoțional din alte surse, dar eu vă spun că această aparatură exista. Erau 2 medici ATI care au încercat să salveze viața copilului”, a spus Valerică.

Mai mult, avocatul a afirmat că „tot procesul de resuscitare a durat 3 ore. Nu a fost chemat niciun avocat, nu s-a intervenit la camerele de vedere, nu s-a pus la îndoială nicio clipă momentul resuscitării”.

De asemenea, Clinica a transmis un nou comunicat de presă:

„Sediul în care a avut loc intervenția avea aviz de funcționare, însă autorizația sanitară finală era în curs de finalizare. Aceasta este o problemă exclusiv administrativă, care aparține conducerii. Personalul medical nu a fost informat că autorizația nu era încă emisă și nu a avut nicio implicare în acest proces. În ceea ce privește dotările, confirmăm că locația era echipată cu toată aparatura și materialele medicale necesare, conforme cerințelor legale în vigoare”, au declarat reprezentanții clinicii într-un comunicat.

Activitatea în acel sediu a fost suspendată imediat. Tratamentele pacienților au fost relocate în celelalte clinici, care sunt complet autorizate.

„În acest moment, nu există nicio concluzie oficială care să lege situația administrativă de cauza medicală a decesului”, se mai arată în comunicat.

„Pe durata intervenției de urgență, întreg personalul medical a acționat cu un singur obiectiv: salvarea pacientei. Nu au fost chemate persoane din exterior. Singurul nostru interes este aflarea adevărului”, precizează reprezentanții clinicii.

Crystal Dental Clinic SRL cooperează integral cu toate autoritățile și pune la dispoziție toate documentele solicitate.
Am inițiat o analiză internă completă pentru a stabili:
* cum s-a ajuns ca activitatea să înceapă înainte de finalizarea autorizării,
* unde au existat vulnerabilități administrative,
* ce măsuri trebuie implementate pentru a preveni repetarea unei astfel de situații.
Această analiză vizează exclusiv procedurile administrative și nu personalul medical.
Regretăm profund pierderea suferită. Este o tragedie care ne afectează pe toți, iar gândurile noastre sunt alături de familie. Vom continua să oferim autorităților tot sprijinul necesar pentru stabilirea adevărului”, a mai transmis clinica.

